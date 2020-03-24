Министерство энергетики Узбекистана подало обращение в министерства юстиции и финансов с просьбой отменить эксперимент по введению базовой нормы потребления электроэнергии для жителей Юнусабадского района Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Такое решение связано с тем, что из-за карантина большинство людей будут проводить время дома и, соответственно, расходовать больше энергии, что ставит их в неравное положение с жителями других районов.

Напомним, в Юнусабадском районе с 1 января 2019 года в качестве эксперимента ввели базовую норму потребления электроэнергии — 300 кВт·ч на одного абонента в месяц. К объему, потраченному сверх базовой нормы, применяется повышающий 1,2-кратный коэффициент.