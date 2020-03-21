Весна — это время новой жизни и обновления. Но в 2020 году это еще и время сплочения и объединения. Узбекистанцы отличаются своим дружелюбием, радушием и щедростью. Но также славятся терпением, выдержкой и умением преодолевать любые сложности.

Компания Artel от всей души поздравляет с праздником жизни и возрождения, красоты и гармонии Навруз. Желает всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, счастья и радости. Пусть все мечты сбудутся, а любые начинания обязательно станут успешными.





Навруз это радость и веселье, но ответственность должна быть на первом месте. Компания Artel настоятельно рекомендует этот радостный день провести в кругу любящей семьи. Именно такой вклад в силах внести каждый из жителей Узбекистана в скорейшее улучшение ситуации в стране.

В праздник тепла и веселья компания Artel желает узбекистанцам доброго года, счастья, искренней радости, взаимной любви, неутомимых сил, постоянного стремления к мечтам и успеху, исполнения всех сокровенных желаний и оправдания светлых надежд.

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