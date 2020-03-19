Акционерный инновационный коммерческий банк «Ипак Йули» подписал заемное соглашение с банком развития Нидерландов FMO (Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.) о выделении кредитной линии в узбекских сумах, эквивалентной общей сумме 15 млн долларов США. Данное соглашение предоставляет банку возможность дальнейшего роста и расширения в области финансирования микро, малых и средних предприятий (ММСП), а также поддержки и повышения энергоэффективных проектов в Узбекистане.

Выделенные кредитные средства будут направлены на повышение доступности кредитования и финансирование проектов:

  • малых предприятий;
  • сельскохозяйственных предприятий;
  • женщин-предпринимателей;
  • молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет.

Отличительной чертой данной кредитной линии является то, что FMO предоставляет возможность финансирования энергоэффективных и экологически чистых проектов.

Приемлемыми проектами являются:

  • разработка, продажа и установка оборудования для возобновляемой энергии;
  • замена старого производственного оборудования на современное энергосберегающее;
  • замена старого производственного оборудования с переходом от потребления угля, дизеля или бензина на сжатый природный газ;
  • оптимизация потребления воды;
  • замена токсичного производственного сырья на экологически чистые и переработанные материалы;
  • замена автотранспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями на электрические, гибридные и на сжатом природном газе;
  • сельскохозяйственные проекты по избеганию загрязнения почвы, продвижению использования местных пород скотов и сортов растительных культур;
  • переработка и управление отходами;
  • и другие.

Кроме того, банк «Ипак Йули» ранее привлекал аналогичную кредитную линию от FMO в августе 2019 года на сумму 20 млн долларов США. При этом к концу прошлого года за счет данных кредитных средств были профинансированы более 300 проектов, остальная часть кредитных средств будет использована в текущем году. Банк «Ипак Йули» имеет тесное и успешное сотрудничество с FMO с 2013 года.

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