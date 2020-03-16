На полигоне «Фахробод» в Хатлонской области Таджикистана прошли совместные учения «Содружество-2020» военных подразделений Узбекистана и Таджикистана с участием глав оборонных ведомств Баходира Курбанова и Шерали Мирзо соответственно, сообщила пресс-служба узбекистанского Министерства обороны.

По замыслу учений незаконные вооруженные формирования перешли государственную границу, захватили заложников и предъявили требования властям.

Воздушный десант на вертолете Ми-8 провел разведку и, обнаружив врага, поддержал огнем действия трех штурмовых групп. Штурмовые группы уничтожили террористов в здании и освободили заложников.

Военнослужащие Узбекистана справились с заданием раньше установленного времени, отмечается в сообщении.

Во время учений бойцы также отработали окружение условного аэропорта, занятого незаконными вооруженными формированиями, уничтожение врага и освобождение заложников, находящихся на борту самолета.

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