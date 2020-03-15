Министерство народного образования Узбекистана опубликовало рекомендации для родителей, учащихся школ и преподавателей по содержательному проведению удлиненных каникул, которые начинаются с 16 марта.

Учителям-предметникам предстоит рассмотреть календарно-тематические планы и отметить в учебниках новые темы, которые не были изучены до каникул. Учащиеся смогут изучить их дома самостоятельно.

Учащимся рекомендуется самостоятельно решать примеры и задачи по основным предметам, таким как математика, физика, химия, а также самостоятельно или совместно с родителями читать, проводить беседы, обмениваться мнениями по предметам чтение, этика, литература и история.

Школьники могут самостоятельно учить новые слова иностранных языков и дополнительно читать художественную литературу.

В зависимости от направления вуза, в которое собираются поступать учащиеся 10−11-х классов, может проводиться дополнительная подготовка по нужным предметам, в частности, истории Узбекистана, математике и родному языку (они являются обязательными для поступления во все вузы).

Учащимся и родителям рекомендуется использовать электронные ресурсы (такие как Khan Academy, Edu Market и другие) для получения дополнительных знаний.

В период каникул педагогический коллектив школ продолжит свою деятельность.

Классным руководителям и учителям-предметникам поручено общаться с учащимися и их родителями по телефону или с помощью мессенджеров, предоставляя им дополнительные рекомендации.

Учащимися рекомендуется придерживаться здорового образа жизни и соблюдать санитарно-гигиенические правила, часто мыть руки с мылом и, по возможности, избегать места скопления людей.