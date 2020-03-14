10 марта в Янгиюльском районе Ташкентской области в теплице своего дома была найдена повешенной 17-летняя учащаяся школы, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным источника «Газеты.uz» в правоохранительных органах, незадолго до трагического случая распространилось интимное видео с ее участием, что могло стать причиной самоубийства.

Районная прокуратура ведет доследственную проверку. По факту происшествия назначены служебные проверки в Янгиюльском районном отделе народного образования, комиссии по делам несовершеннолетних и отделе по поддержке махалли и семьи.