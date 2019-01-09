Строительство первой в Узбекистане трехуровневой транспортной развязки на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Паркентской в Ташкенте планируется завершить до конца года, сообщила компания «Узбекистон темир йуллари».

На первом этапе будет построен тоннель длиной 484 м, шириной 26,7 м и высотой 5,5 м. Каждое направление автомобильного движения будет трехполосным. Участок будет оснащен системами освещения и водоотведения.

На втором этапе строительства планируется возведение кругообразного путепровода, который в диаметре составит 50 м, а в высоту — 1 м над уровнем земли.

Намечается также восстановление моста, связывающего улицы Аэропорт-Восточный и Махтумкули. По нему будет осуществляться движение транспортных средств в сторону Паркента, Чирчика и Бостанлыка Ташкентской области. Как мы уже писали, в этом направлении прокладывается новая дорога, которая сократит расстояние на 20 км. Суммарная длина трехуровневого путепровода составит 618 м, ширина — 30 м.

Проект разработан АО «Боштранслойиха». В прокладке тоннеля задействованы специалисты треста «Куприккурилиш» при «Узбекистон темир йуллари».