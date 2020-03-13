Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 марта провел в Ургенче совещание c участием хокимов Хорезмской области и районов, депутатов местных кенгашей, руководителей государственных и общественных организаций, предпринимателей и представителей интеллигенции, сообщила пресс-служба главы государства.

«Мы разрабатываем наши реформы с тем, чтобы улучшить жизнь народа, на основе диалога, советуясь с людьми. Я приехал в Хорезм поговорить о том, какие проблемы волнуют население на местах. Поэтому будет продуктивнее, если вы будете поднимать вопросы. Мы оказались в таком положении, в каком находимся, из-за лжи, традиции говорить высокопарные слова. Обманывать президента равно измене Родине», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он указал на низкие темпы развития области. Так, объем валового регионального продукта в расчете на душу населения в 1,5 раза, а объем производства промышленной продукции и оказания услуг — в 2 раза ниже среднего по стране показателя.

В регионе 58 тысяч семей находятся в низком материальном положении, из них 856 живут за чертой бедности. Многие уехали за рубеж на заработки. Все это требует создания в Хорезме 200 тысяч рабочих мест, добавил президент.

Руководитель страны также раскритиковал состояние оказания платных услуг в сельских районах, где объем услуг в 10−14 раз меньше, чем в Ургенче.

Президент отметил, что главная цель — вовлечение людей в занятие предпринимательством, создание новых предприятий и рабочих мест, и достижение за счет этого резкого сокращения бедности. Необходимо ускоренно развивать предпринимательство в районах и городах, превращать банки в «фабрику проектов», сказал он.

В ближайшие три года в регионе планируется реализовать 2736 инвестиционных проектов на сумму 24 трлн сумов и создать свыше 50 тысяч рабочих мест.

На автомобильном заводе в Хазораспском районе будет повышен уровень локализации производства микровэнов Damas и Labo до 65% (сейчас — 27% и 14% соответственно).

Будут разработаны проекты, которые позволят в следующем году довести уровень переработки хлопка до 100%, в следующие три года — поднять уровень переработки пряжи с нынешних 35% до 70%.

В планах также строительство химического завода годовой мощностью 63 тысячи тонн каустической соды и хлора. Для этого намечено привлечь 250 млн долларов малайзийских инвестиций.

Президент поручил решить задачи по рациональному использованию воды, открыть плодоовощные кластеры, создать бренд для хорезмских дынь и расширить выращивание и экспорт этого продукта.

Он также дал поручение по организации туристической зоны вдоль Шаватского канала и созданию в Хиве «Городка ханов Хорезма».

Для продвижения национального искусства и привлечения иностранных туристов глава государства предложил проводить в Хорезме международный фестиваль танца лязги.