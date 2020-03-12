Запрет на перелеты между странами и карантинные меры ударят по туристическому сектору, вызвав невиданный в истории кризис. 6 марта Всемирная туристическая организация заявила, что мировая туристическая индустрия потеряет из-за пандемии от 30 до 50 млрд долларов.

Узбекистан готовится к тому, что весной 2020 года и отечественная сфера туризма понесет потери. Уже сегодня, судя по отмененным броням, отрасль потеряла 45−50 тысяч туристов из Италии, Китая, Южной Кореи, Японии, Германии и Франции. Это, по оценкам, вылилось в потерю почти 31 млн долларов для экономики страны. Эта цифра ежедневно увеличивается.

В правительстве Узбекистана создан оперативный штаб. Было проведено видеоселекторное совещание с подключением регионов страны, в котором приняли участие представители туристических компаний, сферы HORECA и ответственные руководители министерств, ведомств и транспортных компаний. На нем были обсуждены все риски и выслушаны предложения представителей отрасли по преодолению кризиса. Также были проведены встречи на местах.

О мерах, которые правительство собирается принять для преодоления кризисного периода, в интервью Никите Макаренко рассказал заместитель премьер-министра и председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов:

«Мы видим, какие меры принимают другие страны для предотвращения распространения коронавируса. Все это влияет на туристическую отрасль. Многие страны полностью прекращают авиасообщение. Уже сегодня туристы отменили бронирования около 50 тысяч комнат в марте и апреле. Предприниматели несут реальные потери. Но президент Узбекистана считает туризм стратегической отраслью. Поэтому правительство начало вырабатывать меры, чтобы пандемия оказала на нее наименьшее влияние», — сказал Азиз Абдухакимов.

Внутренний туризм

Мы начали большую работу по развитию внутреннего туризма. Внутренние потоки должны компенсировать отсутствие иностранных туристов. Инвесторы вложили большие средства в строительство гостиниц, и они не должны простаивать. Правительство собирается субсидировать путешествия внутри страны в случае если турист едет из одного региона в другой.

Например, работники завода из Навои отправляются на автобусах в Хиву на два-три дня. В среднем затраты завода на такую поездку будут составлять 550−600 тысяч сумов на человека в сутки. В случае одобрения проекта государство будет компенсировать 150−200 тысяч сумов. Для этого предлагается создать специальный фонд. Мы планируем, что такая практика позволит обеспечить 500 тысяч ночей в гостиницах, что позволит компенсировать потери от отсутствия иностранных туристов.

Другой пример. Ферганская долина. Планируется организация туров по железной дороге. Это будет обходиться в 700 тысяч с человека, и будут выделяться субсидии. Мы построим правильную логистику. Людям будут предоставляться отгулы, чтобы они могли выехать в пятницу утром и вернуться в воскресенье вечером. Сейчас с компанией «Узбекистон темир йуллари» обсуждается изменение расписания поездов специального для этого туристического продукта.

Будет восстановлена практика Golden Week, которая существовала в 2017 году. Чтобы на Навруз, хайит и День независимости у людей было до пяти дней выходных. Чтобы они могли выезжать семьями в туристические поездки. Мы призываем работодателей, чтобы они шли работникам на встречу и оплачивали семейные поездки. Эти затраты потом будут вычитаться из налогооблагаемой базы.

Сейчас в разрезе областей и районов мы составляем график, чтобы все регионы не поехали одновременно. Будем договариваться с автобусными компаниями и «Узбекистон темир йуллари», чтобы они подстраивались, и в туристические поездки люди выезжали прямо районами. Uzbekistan Airways вводит скидки 50% на внутренние рейсы, их количество также будет увеличено за счет бортов, снятых из-за пандемии с зарубежных рейсов.

Очень большое нужно уделить рекламе внутреннего туризма. Путешествия по стране — это признак патриотизма, особенно в период кризиса. Потому что деньги остаются внутри страны. Во время кризиса надо поддержать экономику своей страны, пересмотреть свои поездки за рубеж и посетить Самарканд, Бухару, Шахрисабз и Хиву.

Сейчас Минздрав не рекомендует нашим гражданам выезжать в Китай, страны Юго-Восточной Азии. Мы предлагаем туроператорам ориентировать этих людей на поездки внутри страны. Много людей хотят поехать в умру. Саудовская Аравия закрыла границы в этом году. Человек может отложить поездку на следующий год, а в этом году посетить священные места в Узбекистане.

Поддержка туристического бизнеса

Мы работаем, чтобы наши туроператоры не пострадали от отмены иностранными туристами броней. «Узбекистон темир йуллари» уже приняла решение, что не будет брать с операторов штрафы за отмененные билеты. Uzbekistan Airways тоже готово нас поддержать. Гостиницы не будут взимать штрафы за сорванные брони. Многие зарубежные компании также это понимают, идут на встречу, не штрафуют наших туроператоров. В том числе им активно помогают наша Ассоциация частных туристических операторов и посольства нашей страны за рубежом.

Субъектам туристической отрасли, резидентам Узбекистана, до 1 июля мы планируем предоставить налоговые каникулы. Заморозить им начисления налогов, чтобы они рассчитались позже.

Речь идет о серьезных суммах. В первом полугодии мы ожидали поступления 200 млрд сумов налогов от туристической отрасли. Мы работаем над тем, чтобы наши банки либерально относились к тем, кто ведет строительство гостиниц. Чтобы заморозили начисление процентов на кредиты на период кризиса.

Привлечение иностранных туристов

В ближайшие недели мы планируем провести саммит руководителей туристических компаний Центральной Азии, России и Азербайджана. Чтобы договориться о развитии регионального туризма. В этих странах эпидемия находится под контролем, мы не видим с ними рисков. Uzbekistan Airways предложит скидки до 20% на рейсы в страны СНГ.

Мы сейчас анализируем потоки, которые шли из России в Китай и другие страны. Мы предлагаем им ехать в Узбекистан. Выходим с ними на связь, наши туроператоры работают. Планируется привлечение туристов не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Тюмени, Сургута, Краснодара, Красноярска, Новосибирска и других городов.

Прорабатывается открытие полетов лоукостеров «Победа» и FlyArystan, а также открытие рейсов из Ургенча в Самарканд, Бухару и Актау, из Самарканда в Алматы и Санкт-Петербург, из Бухары в Казань, Стамбул и Джакарту, из Ташкента в Киев, а также внутренних рейсов между городами Ферганской долины и историческими городами.

Как ожидается, в результате принятых правительством мер к концу года количество внутренних туристов вырастет до 5 миллионов, а страну посетят еще 580 тысяч иностранных туристов. Внутренний туризм принесет доход в размере 840,5 млрд сумов, что позволит поддержать туристическую отрасль в кризисный период.

Этот кризис дает возможности, которые нужно научиться использовать. Правительство открыто для любого диалога, мы с удовольствием выслушаем любые предложения, обсудим, и постараемся реализовать.

Мы улучшаем логистику внутри страны, работаем с нашими туроператорами, чтобы сделать доступные для населения туристические продукты. Очевидно, что весенний сезон пострадает. Но мы надеемся, что сможем восстановить и увеличить туристический поток в осенний период.