Боксеры Узбекистана завоевали три золотые и три бронзовые медали на лицензионном турнире для спортсменов Азии и Океании, который прошел 3−10 марта в иорданском Аммане. В общекомандном зачете сборная Узбекистана заняла первое место, опередив Казахстан и Иорданию.

Спортсмены соревновались в восьми категориях за 63 путевки на летние Олимпийские игры-2020 в Токио. Прошедший турнир — второй из пяти, бои идут с 3 марта. Те, кто не получат лицензию на континентальном турнире, смогут попробовать завоевать ее на мировом этапе в Париже.





Баходир Жалолов (справа).

Чтобы получить путевки в Токио, боксерам достаточно было выйти в полуфинал. Как сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета, Турсуной Рахимова (-51 кг), Баходир Жалолов (+91 кг), Санжар Турсунов (-91 кг), Бобоусмон Батуров (-69 кг), Элнур Абдураимов (-63 кг), Миразизбек Мирзахалилов (-57 кг), Шахобиддин Зоиров (-52 кг) получили лицензии и будут представлять Узбекистан на Олимпиаде-2020.





Бобоусмон Батуров.

Помимо лицензий, Элнур Абдураимов, Миразизбек Мирзахалилов и Баходир Жалолов завоевали золотые медали турнира, а Шахобиддин Зоиров, Бобоусмон Батуров, Санжар Турсунов — бронзовые.

Турсуной Рахимова.