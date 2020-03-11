Азиз Ботирович Воитов постановлением президента от 10 марта назначен первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

До этого с декабря 2017 года возглавлял «Узпромстройбанк».

Азиз Воитов (1980 г. р.) окончил Ташкентский финансовый институт по специальности «Налоги и налогообложение» (2001) и Высшую бизнес-школу при Академии государственного управления при президенте по специальности «Бизнес управление» (2010).

Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности специалиста Межбанковского расчетного центра Национального банка ВЭД (НБУ). Затем работал специалистом 2-категории, специалистом 1-категории, ведущим специалистом и главный специалистом данного центра.

В 2004—2017 годах занимал должность главного специалиста отдела внешнеэкономических операций в Ташкентском городском филиале Главного управления НБУ, главного специалиста отдела аналитики денежного обращения и деятельности хозяйствующих субъектов, заместителя начальника Операционного управления, начальника Операционного управления, управляющего Главного операционного отделения, заместителя начальника Главного управления по работе с филиалами, начальника Главного управления.

Алишер Абдуалиев, с мая 2019 года работавший первым замминистра инвестиций и внешней торговли, освобожден от должности, уточнили «Газете.uz» в МИВТ. О новом месте работы не сообщается.

Всего в руководстве министерства две должности первого замминистра. Один из них — Лазиз Кудратов — продолжает свою работу.

Ранее депутаты одобрили кандидатуру министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова на пост заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министра инвестиций и внешней торговли.