МИД Узбекистана подтвердил информацию о том, что в связи с закрытием туркменско-иранской границы для предотвращения распространения коронавируса около 700 водителей, в том числе 11 — граждане Узбекистана, с 23 февраля остаются на пограничном контрольно-пропускном пункте «Лютфабад» (Иран). Обращение водителей об этом было опубликовано на Youtube на днях.

Посольство Узбекистана в Тегеране с 23 февраля поддерживает постоянную связь с соотечественниками, которые отказались вернуться на родину, оставив на хранение свои транспортные средства на таможенных постах, говорится в сообщении.

Дипмиссии Узбекистана в Тегеране и Ашхабаде «держат ситуацию на контроле и ведут постоянный диалог с соответствующими властями Ирана и Туркменистана для решения данного вопроса», отметили в МИДе.



