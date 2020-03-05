Впервые компания Dream City Development объявляет большие скидки. Только до 31 марта приобрести высококлассную недвижимость в Tashkent City можно по выгодным условиям. При стопроцентной оплате клиентов также ждут внушительные бонусы.





Проекты компании Dream City расположены на территории крупнейшего единовременного строительного проекта страны — международного делового центра Tashkent City.





Лот №1 — ЖК Gardens Residence — и лот №7 — шопинг-авеню и ЖК Boulevard — располагают несколькими тысячами современных высококлассных квартир, которые уже в конце 2020 года откроют свои двери для первых резидентов.





Предложение ограничено. Подробную информацию о наиболее выгодном вложении в будущее можно получить в офисе продаж компании ежедневно с 9:00 до 19:00.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои

Сайт: dreamcity.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

Facebook: fb.com/dreamcity.uz

Instagram: @dreamcity.uz

На правах рекламы.