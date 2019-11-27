Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 ноября подписал постановление о мерах по созданию «Современных школ».

Они предусматривают строительство средних общеобразовательных учреждений нового типа и поэтапное приспособление ранее построенных зданий к современным требованиям, применение современных педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе и развитие конкуренции на рынке образовательных услуг.

«Современные школы» будут сооружаться и оснащаться на основе передовых архитектурных решений и энергосберегающих технологий. В них будут созданы «необходимые условия для качественного обучения и воспитания молодежи в соответствии с международными требованиями».

По данным Министерства народного образования, в 2020—2022 годах на строительство, реконструкцию, ремонт и оснащение общеобразовательных школ в рамках проекта «Современная школа» будет направлено 4,05 трлн сумов.

МНО совместно с Министерством строительства до 1 марта 2020 года поручено разработать и утвердить типовые проекты строительства и реконструкции таких школ. С этой даты строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение всех государственных средних общеобразовательных школ, независимо от источников финансирования. будет осуществляться на основе новых проектов.

Также до 1 марта должны быть утверждены новые нормы оснащения средних общеобразовательных учреждений современной мебелью и оборудованием, учебно-лабораторным оборудованием, учебно-методическими материалами, компьютерами и мультимедийными средствами, а также средствами видеонаблюдения.

Постановлением президента также поручено утвердить требования к целеустремленным и инициативным руководящим и педагогическим кадрам, владеющим современными знаниями и способными работать в «Современных школах», к уровню обеспеченности учебниками, учебными пособиями, художественной и иной литературой, образовательному процессу и внеурочной деятельности.

Средним общеобразовательным учреждениям, отвечающим требованиям к «Современным школам», будут выдаваться сертификаты соответствия надлежащей степени. К руководящим и педагогическим сотрудникам, имеющим сертификат соответствия «Современной школы», будут применяться повышенные ставки оплаты труда и материального стимулирования.

Согласно постановлению, новое строительство, реконструкция и капитальный ремонт школ в 2020—2022 годах будут финансироваться за счет централизованных инвестиций в рамках Инвестиционной программы Узбекистана, их оснащение мебелью, учебно-лабораторным, спортивным инвентарем и техническими средствами обучения — централизованных инвестиций, кредитов и грантов международных финансовых институтов, обеспечение компьютерной техникой и внутренней локальной сетью — кредитов и грантов международных фининститутов, а создание отопительных систем — средств местных бюджетов.