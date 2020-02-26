Около 30−40 человек из разных регионов Узбекистана собрались утром в понедельник в центре Ташкента. Недовольные затянувшимся следствием над компанией Straus House, от деятельности которой они пострадали, граждане попросили правительство ускорить судебное разбирательство.

Как сообщили «Газете.uz» в Кабинете Министров и Следственном департаменте при МВД, беседа с клиентами Straus House прошла возле Галереи изобразительного искусства рядом с площадью Мустакиллик (Независимости), на которой расположены здания Кабинета Министров, Сената и Администрации президента. На встрече присутствовали представители правительства, Следственного департамента, Мирабадского районного суда по уголовным делам, Ташкентского городского суда по уголовным делам и другие.

Граждане требовали назвать точную дату начала суда и продолжительность судебного процесса, пишет Kun.uz.

В Следственном департаменте «Газете.uz» уточнили, что пострадавших пригласили в Народную приемную президента, где разъяснили порядок судебного процесса. По данным департамента со ссылкой на председателя Ташкентского городского суда по уголовным делам Бахтиёра Исмаилова, суд рассмотрит дело и вынесет приговор в течение 20 дней, а потом будет решаться вопрос о выплате компенсации пострадавшим гражданам и компаниям.

Предварительное следствие завершилось 25 декабря прошлого года, после чего дело было направлено в Генеральную прокуратура. 25 февраля материалы уголовного дела поступили в Мирабадский районный суд по уголовным делам.

Детали уголовного дела

В сентябре 2019 года Следственный департамент при МВД возбудил уголовное дело в отношении учредителя компании Straus House Иброхима Исроилова и других лиц по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).

В ходе следствия выяснилось, что должностные лица Straus House оформляла договоры с физическими и юридическими лицами на поставку в течение 90 дней цыплят страуса из Африки по 1,8 млн сумов каждый.

Согласно рекламе, которую Straus House размещала в СМИ, компания заключила договор с животноводческим предприятием из ЮАР Karoo Livestock Exports на покупку 100 тысяч страусов в 2019 году. Straus House предлагала гражданам приобретать цыплят страуса для выращивания и обещала выкупить их обратно спустя 12−14 месяцев, когда экзотическая птица достигнет взрослого возраста. Кроме того, компания утверждала, что научит клиентов, как выращивать и ухаживать за птицами, и давала гарантии бесплатной ветеринарной поддержки каждый месяц.

Фото: Pixabay.com.

Согласно договорам, на расчетный счет компании поступило 16,1 млрд сумов, включая 3,8 млрд сумов в виде кредитных средств граждан, однако Straus House не выполнила обязательства в указанный срок перед 319 лицами и потратила 7,2 млрд сумов на личные нужды, в том числе:

543,8 млн сумов — на покупку страусиного корма;

5,6 млрд сумов — на покрытие финансовых долгов;

5,2 млрд сумов — на покупку цыплят страуса;

299,9 млн суммов — для рекламы своей деятельности в СМИ;

296,1 млн сумов — на покупку автомобилей (два автомобиля Ravon Gentra и один Spark);

302,5 млн сумов — для пополнения корпоративной карты компании;

226,5 млн сумов — на командировочные расходы.

Кроме того, 3,7 млрд сумов были переведены на личную пластиковую карту Иброхима Исроилова в виде финансовой помощи. Из них 745 млн сумов были направлены на покрытие материального ущерба, нанесенного в результате ранее совершенного мошенничества. На оставшиеся деньги он купил автомобиль Lacetti на имя матери, Malibu 2 и Lacetti на имя дяди. Он также потратил деньги на ремонт дома, укладку асфальта на 700 м дороги в своей махалле, на семейный отдых в Турции и Таиланде, а также паломничество умра.

В рамках следствия были возвращены 200 тысяч долларов из Пакистана, которые переведены на расчетный счет Следственного департамента.

В департаменте добавили, что в настоящее время взыскано около 2 млрд сумов и продолжается инвентаризация имущества, чтобы после приговора суда принять меры по возмещению ущерба пострадавшим.

Начало суда и новые детали обвинения

Как сообщил «Газете.uz» руководитель пресс-службы Верховного суда Азиз Абидов, 27 февраля в 10:30 в Яккасарайском районном суде по уголовным делам начнется судебный процесс в отношении учредителя Straus House Иброхима Исроилова, директора Абдуллы Махмуталиева, замдиректора Д. Кутпиддинова и главного бухгалтера О. Саидова. Исроилов заключен под стражу, остальным обвиняемым избрана мера пресечения в виде залога.

Иброхим Исроилов (слева). Фото: Daryo.uz.

Иброхим Исроилов обвиняется по следующим статьям Уголовного кодекса:

пункт «б» части 3 статьи 168 (мошенничество, совершенное повторно или опасным рецидивистом);

пункт «в» части 4 статьи 168 (мошенничество организованной группой или в ее интересах);

пункты «а» и «в» части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере, организованной группой или в ее интересах);

часть 3 статьи 184 (уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей, совершенное в особо крупном размере);

часть 1 статьи 189 (нарушение правил торговли товарами или оказания услуг стоимостью в особо крупном размере);

статья 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности);

пункт «а» части 2 статьи 227 (завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов (полуприцепов), совершенные в отношении паспорта, военного билета или иного важного личного документа либо в отношении документов, штампов, печатей, бланков особой важности);

пункт «а» части 3 статьи 238 (лжесвидетельство в интересах организованной группы).

Согласно обвинительному заключению, материальный ущерб составляет 7,9 млрд сумов, из которых 1,84 млрд сумов удалось покрыть во время представительного следствия.

Кроме того, произведена оценка четырех автомобилей Lacetti, по одному Spark и Malibu, а также наложен арест на дом в Юнусабадском районе.

Пресс-служба Верховного суда отмечает, что из-за большого количества пострадавших, которые представляют разные области, здания судов на местах будут оснащены видеоконференцсвязью.