Бухарский уриал (горный баран), азиатский слон и ягуар — в числе десяти новых видов, пополнивших список Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных. Предложение взять уриала под международную защиту поступило от Узбекистана, Таджикистана и Ирана.

Как сообщил Центр новостей ООН, решение об этом было принято на совещании сторон конвенции, которое завершило свою работу 22 февраля в Индии.

В приложение конвенции, предусматривающее строжайшие меры защиты, кроме азиатского слона, ягуара, индийской большой дрофы, включены также бородатая малая дрофа, стрепета, антиподовый альбатрос и длиннокрылая акула. Красивая птица — индийская большая дрофа была символом встречи.

Уриал и две акулы добавлены в менее строгий список — в приложение мигрирующих видов, защита и сохранение которых требуют расширения международного сотрудничества.

По результатам совещания была принята Гандхинагарская декларация по защите всех диких животных и мест их обитания. Ее поддержали представители 130 стран. Участники встречи в Индии пообещали укрепить меры борьбы с незаконными отловом и торговлей перелетными птицами. Только в средиземноморском регионе ежегодно в результате незаконного промысла погибает 25 миллионов птиц.

Делегаты призвали государства делать все возможное, чтобы дикие животные не погибали на автомобильных дорогах и железнодорожных путях.

Конвенция о мигрирующих видах является единственным многосторонним договором, посвященным сохранению диких видов животных и мест их обитания в мировом масштабе.