Каждому человеку с рождения дан бесценный дар. Он воспринимает мир во всех цветах радуги: радуется его красоте, наблюдает закат, любуется окружающим миром и замечает миллионы деталей. Одним словом — видит. К сожалению, не все люди вокруг имеют этот дар и их жизнь протекает в полном или частичном мраке.

В Узбекистане проживает более 45 тысяч зарегистрированных незрячих или частично незрячих граждан. Их мир кардинально отличается от того, к которому привыкли зрячие. Ежедневные действия, которые даже не задумываясь выполняют зрячие, могут представлять большие трудности для незрячих, а то и вовсе быть невозможными.

К сожалению данной проблеме уделяется слишком мало внимания. На сегодняшний день нельзя сказать, что в Узбекистане созданы все условия для обучения незрячих детей или адаптации граждан, потерявших зрение уже в зрелом возрасте. Для правильного обучения детей с проблемами зрения обязательно нужны адаптированные учебники, оборудование и квалифицированные специалисты.





Для социального приспособления граждан, потерявших зрение во взрослом возрасте, необходимы специальные устройства. Также остро стоит вопрос трудоустройства, переквалификации незрячих граждан и создания для них комфортных условий труда.

Представители компании Artel посетили центральное управление общества слепых в Ташкенте и лично ознакомились с тем, как обстоят дела. В ходе встречи управлению общества слепых были подарены кондиционеры Artel для создания комфортных условий труда в офисах.

Каждый может внести свою лепту в улучшение нынешней ситуации. Даже небольшая помощь может кардинально изменить ситуацию в целом. Общими усилиями условия обучения, адаптации и труда сограждан с проблемами зрения могут быть устранены.

Компания Artel приглашает всех не обходить стороной эту проблему и протянуть руку помощи. Ведь именно доброта и человечность — отличительные черты, присущие каждому жителю Узбекистана.

На правах рекламы.