Антимонопольный комитет опубликовал детали по делу о незаконной рекламе никотиносодержащего продукта LYFT.

Ранее стало известно, что АМК возбудил дело о нарушении законодательства о рекламе в отношении рекламодателя в лице «УЗБАТ А.О.» и распространителя рекламы — индивидуального предпринимателя «Абдуллаев А. А.».

Как установил комитет, реклама LYFT была размещена на мониторах на перекрестке улиц И. Каримова и Фурката, напротив гостиницы Grand Mir Hotel, на боковой стороне специальной тележки скоростного поезда Afrosiyob, на служебных машинах Malibu и на боковой стороне грузовой машины, которая передвигалась по Ташкенту.

Были нарушены статьи 6 (основные требования к рекламе), 13 (недостоверная реклама) и 23 (реклама табака, табачных изделий и алкогольных напитков) закона «О рекламе».

На официальном сайте www.golyft.uz указано, что в составе LYFT есть растительные вещества и нет никотина. Но, согласно заключению Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития, продукт содержит никотин и в нем отсутствуют растительные вещества.

Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения по результатам экспертизы также отнесло LYFT к заменителю табака. Таким образом, подчеркнули в ведомстве, «в рекламе о составе продукта приводятся ложные сведения».

Административный протокол по правонарушению размещения рекламы, запрещенной законодательством, был направлен для рассмотрения в административные суды Юнусабадского и Яккасарайского районов. «УЗБАТ А.О.» и ИП «Абдуллаев А. А.» также было предписано устранить случаи нарушения и не повторять их.

На сегодня административный суд Яккасарайского района рассмотрел дело ИП «Абдуллаев А. А.» и назначил виновному штраф в размере 1,1 млн сумов.

Дело в отношении должностного лица «УЗБАТ А.О.» все еще рассматривается судом, уточнили в АМК.