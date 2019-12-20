Табачная компания СП «УЗБАТ А.О.» и индивидуальный предприниматель «Абдуллаев А. А.» нарушили требования законодательства при рекламе никотиносодержащего продукта LYFT в Ташкенте, сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Узбекистана.

Об этом стало известно в ходе проведения контрольных функций Агентством по защите прав потребителей при АМК.

В отношении рекламодателя в лице «УЗБАТ А.О.» и распространителя рекламы — индивидуального предпринимателя «Абдуллаев А. А.» — возбуждено дело о нарушении законодательства о рекламе, отмечает Антимонопольный комитет.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе комитета, нарушены статьи 6 (основные требования к рекламе), 13 (недостоверная реклама) и 23 (реклама табака, табачных изделий и алкогольных напитков) закона «О рекламе».

В столице минимум с осени можно заметить автомобили представительского класса с надписями LYFT с обеих сторон, а также видеорекламу на уличных экранах, где присутствует надпись «Никотин без табака».