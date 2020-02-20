Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил в два-три раза сократить число разрешительных процедур. Министр юстиции Русланбек Давлетов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» после совещания в понедельник сообщил подробности.

В настоящее время в Узбекистане имеется 266 видов деятельности, которые подлежат лицензированию, и 138 видов разрешительных процедур. После пересмотра их списка лицензия будет выдаваться в тех сферах, где может быть нанесен ущерб правам и интересам физических и юридических лиц, а также общественной безопасности, отметил министр.

«Государство в каждой сфере должно определить границы своего участия. Закон, регулирующий эту деятельность, был принят 20 лет назад. Поэтому мы получили поручение по разработке единого документа — отдельного кодекса по комплексному упорядочению системы лицензирования и выдачи разрешений», — сообщил Русланбек Давлетов.

Фото: Пресс-служба президента.

Шавкат Мирзиёев на совещании отметил, что лицензии выдают 33 государственных органа. Например, Министерство строительства выдает свыше 35 лицензий, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций — 34, Государственная инспекция по надзору за качеством образования — 438, Министерство здравоохранения — около 80.

«Кому это нужно? Кто завтра даст гарантий, что там нет коррупции?» — спросил глава государства.

Президент заявил, что пришло время сократить число разрешительных процедур и кардинально пересмотреть систему лицензирования, иначе «все сферы будут отставать в развитии».

Шавкат Мирзиёев подверг критике процедуру приобретения статуса адвоката. Он напомнил, что закон об адвокатуре был принят в 2009 году. Документом предусмотрено, что для получения лицензии претендент на статус адвоката должен иметь стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, в том числе с прохождением стажировки в адвокатском формировании сроком не менее трех месяцев, и обязан сдать квалификационный экзамен.

«На одного адвоката приходится 33 тысячи человек. Где справедливость? В 2009 году вышло постановление: там написано, что для того, чтобы стать адвокатом, нужно проработать два года юристом. Самих юристов нет. По сути им не позволено получать лицензию», — сказал он.

Отметим, что проектом указа президента об утверждении Государственной программы на 2020 год планируется с 1 октября 2020 года отменить порядок лицензирования адвокатской деятельности Министерством юстиции путем внедрения механизмов присвоения претендентам статуса адвоката Палатой адвокатов.

Ранее мы писали, что на совещании говорилось об альтернативах лицензированию, распространенных в мировой практики, таких как уведомительный порядок, страхование ответственности, саморегулирование, техническое регулирование. Страхование ответственности или саморегулирование могут быть внедрены для субъектов риэлторской, аудиторской и других видов деятельности.

Почти 80% лицензий и 89% разрешений все еще выдаются в бумажном виде. Запущенный в 2014 году комплекс информационных систем «Лицензия» функционирует не на должном уровне, отмечалось на совещании. До 1 августа поручено запустить полностью автоматизированную электронную систему, охватывающую все процессы, связанные с лицензированием.