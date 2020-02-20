Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил в два-три раза сократить число разрешительных процедур. Министр юстиции Русланбек Давлетов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» после совещания в понедельник сообщил подробности.
В настоящее время в Узбекистане имеется 266 видов деятельности, которые подлежат лицензированию, и 138 видов разрешительных процедур. После пересмотра их списка лицензия будет выдаваться в тех сферах, где может быть нанесен ущерб правам и интересам физических и юридических лиц, а также общественной безопасности, отметил министр.
«Государство в каждой сфере должно определить границы своего участия. Закон, регулирующий эту деятельность, был принят 20 лет назад. Поэтому мы получили поручение по разработке единого документа — отдельного кодекса по комплексному упорядочению системы лицензирования и выдачи разрешений», — сообщил Русланбек Давлетов.
Фото: Пресс-служба президента.
Шавкат Мирзиёев на совещании отметил, что лицензии выдают 33 государственных органа. Например, Министерство строительства выдает свыше 35 лицензий, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций — 34, Государственная инспекция по надзору за качеством образования — 438, Министерство здравоохранения — около 80.
«Кому это нужно? Кто завтра даст гарантий, что там нет коррупции?» — спросил глава государства.
Президент заявил, что пришло время сократить число разрешительных процедур и кардинально пересмотреть систему лицензирования, иначе «все сферы будут отставать в развитии».
Шавкат Мирзиёев подверг критике процедуру приобретения статуса адвоката. Он напомнил, что закон об адвокатуре был принят в 2009 году. Документом предусмотрено, что для получения лицензии претендент на статус адвоката должен иметь стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, в том числе с прохождением стажировки в адвокатском формировании сроком не менее трех месяцев, и обязан сдать квалификационный экзамен.
«На одного адвоката приходится 33 тысячи человек. Где справедливость? В 2009 году вышло постановление: там написано, что для того, чтобы стать адвокатом, нужно проработать два года юристом. Самих юристов нет. По сути им не позволено получать лицензию», — сказал он.
Отметим, что проектом указа президента об утверждении Государственной программы на 2020 год планируется с 1 октября 2020 года отменить порядок лицензирования адвокатской деятельности Министерством юстиции путем внедрения механизмов присвоения претендентам статуса адвоката Палатой адвокатов.
Ранее мы писали, что на совещании говорилось об альтернативах лицензированию, распространенных в мировой практики, таких как уведомительный порядок, страхование ответственности, саморегулирование, техническое регулирование. Страхование ответственности или саморегулирование могут быть внедрены для субъектов риэлторской, аудиторской и других видов деятельности.
Почти 80% лицензий и 89% разрешений все еще выдаются в бумажном виде. Запущенный в 2014 году комплекс информационных систем «Лицензия» функционирует не на должном уровне, отмечалось на совещании. До 1 августа поручено запустить полностью автоматизированную электронную систему, охватывающую все процессы, связанные с лицензированием.
Azamat M.
Как этот заголовок резонирует с другим — о создании Министерства махалли и семьи!. С указами о смешных ограничениях свадеб и с кучей других вещей.
Ketzer
Интересно, а когда гражданам Узбекистана не нужно будет показывать паспорт на каждом шагу? Скоро в общественный туалет начнут паспорт требовать. В Узбекистане государство как совало свой нос в жизнь своих граждан, так и продолжает это делать. В Украине, например, не требуют паспортов при обмене валюты в банках, пополнении денежных карт и покупке внутренних железнодорожных билетов. Достаточно назвать свое имя и все.
Санжар Ражабов
Кстати, Давлетов человек на своем месте. Пожалуй самый прогрессивный министр и возможно один из не многих которые работают по профильному образованию.
Ali Abdul Karim
До 1 апреля сделать то, до 1 августа делать это, до 1 октября делать третье. А когда придёт время будет ясно, что никто ничего и не начал делать, просто забудут. А потом просто сдвинуть все это на год вперёд.
Как сказал Хазанов: “Государство делает вид что нам платить, а мы делаем вид что работаем“.
Radis Ilalov
Выдаются лицензии на: 1). создание таможенного склада. 2). магазина беспошлинной торговли. 3)организация лотерей. 4)адвокатская деятельность. 5)деятельность ломбардов. 6)аудиторская деятельность. 7)страховая деятельность. 8)оценочная деятельность. 9)деятельность на рынке ценных бумаг. 10)производство алкогольной продукции. 11)картография(странно зачем когда даже в ГУГЛе секретов нет).12)издательская деятельность. 13)оказание образовательных услуг. 14)производство аудио, фонограм и программ ЭВМ. 15)концертно-зрелищные 16)биржевая деятельность17)производство табачных изделий, 18)оптовая торговля алкоголем 19)производство ювелирных изделий 20)деятельность кредитных бюро. 21)деятельность оператора платежных систем 21)деятельность платежных организаций 22)частная нотариус и многие другие. Плюс ведомственные разрешения строительные, коммунальные, Госстандарта, МВД. Таможней, Пограничной СГБ и других государственных органов плюс сколько надо согласований нескольких государственных органов по одному документу. Круто, столько коррупционных возможностей.А вот Указ о маратории на вырубку деревьев конечно же можно и не соблюдать, там же денег никаких нет
Pavel Markovic
И при этом создали Министерство по делам махалли..
Марко Поло
Главное нужно урезать полномочия местных ханов — хакимов! Им сейчас подчиняются все — милиция, прокуратура, суды на местах. Если так пойдет — завтра захотят отдельное государство.