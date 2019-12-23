Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества признала воскресные выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и кенгаши народных депутатов «прозрачными, достоверными и демократичными». «Легитимность выборов не вызывает сомнений», — говорится в заявлении миссии от 23 декабря.

В составе миссии было аккредитовано 20 наблюдателей — представителей законодательных, исполнительных и избирательных органов государств-членов ШОС, а также должностные лица Секретариата ШОС. Миссию возглавил заместитель генерального секретаря ШОС Се Сяоюн.

Миссия провела ряд встреч и бесед с руководителями МИД и ЦИК Узбекистана, а также с председателями, секретарями и членами городских, районных и участковых избирательных комиссий, избирателями, местными наблюдателями, представителями политических партий, СМИ и членами миссий наблюдателей от международных организаций и ряда государств.

Наблюдение проводилось в Ташкенте, в Намангане, Андижане, Самарканде, Бухаре, Фергане, а также в населенных пунктах Ташкентской, Наманганской, Андижанской, Самаркандской, Бухарской и Ферганской областей.

В миссии сочли значимыми принятые Узбекистаном меры в направлении совершенствования избирательного законодательства — это принятие Избирательного кодекса, исключение института квотирования депутатских мест для Экодвижения и другие.

По итогам выборов миссия отметила активное участие избирателей и высокую явку, в том числе молодежи.

«Анализ всех аспектов предвыборной кампании свидетельствует о наличии в стране политической конкуренции, открытости и прозрачности избирательной кампании в полном соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана», — говорится в заявлении.