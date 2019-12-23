Новый Налоговый кодекс и другие изменения в законодательстве сподвигли IT-разработчика, аудитора и предпринимателя создать онлайн-площадку для консультаций. Основатели планируют сделать ее доступной, мультиязычной и максимально удобной.

Такой маркетплейс позволит специалистам в области бухгалтерии, налогов и права не только получать консультации, но и самостоятельно консультировать, дополнительно зарабатывая на этом.

Воспользоваться системой можно будет уже через два месяца. Авторы проекта предлагают выбрать название площадки и удобные для себя элементы системы.

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