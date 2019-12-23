Ночью 22 декабря на трассе Алматы-Ташкент-Термез из-за нулевой видимости эвакуировали пассажиров автобуса и ряда легковых машин — всего 80 человек, сообщил Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу «Казавтожол».

«Скопление авто произошло на 593−632-м километре. Также был замечен автобус с людьми, который съехал с дороги. Жертв и пострадавших нет. Трагедии удалось избежать только потому, что водитель двигался медленно», — отметили в компании.

36 человек из пассажирского автобуса и 44 — из легковых автомобилей были эвакуированы в ближайший поселок Шакпак баба Туркестанской области.

В понедельник, 23 декабря в связи с улучшением дорожных условий на трассе Алматы-Ташкент-Термез были сняты ограничения движения.