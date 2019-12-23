Миссия наблюдателей от СНГ признала прошедшие в Узбекистане в воскресенье выборы депутатов Законодательной палаты и местных кенгашей «свободными, прозрачными, конкурентными». Об этом на пресс-конференции 23 декабря заявил глава миссии, председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Миссия, в состав которой вошли 182 наблюдателя из 8 государств-членов СНГ, начала работу в стране 26 ноября. Она вела мониторинг в 10 регионах Узбекистана.

В день голосования наблюдатели от СНГ посетили 2076 участков по всей стране. По мнению главы миссии, голосование проходило в спокойной обстановке при высокой явке избирателей.

Он указал на некоторые недостатки, но отметил, что это были отдельные случаи, которые не носили системный характер и не повлияли на итоги выборов.

По итогам мониторинга миссия сделала выводы, что выборы были проведены в полном соответствии с требованиями Конституции и Избирательного кодекса.