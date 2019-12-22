Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с членами семьи прибыл на 162-й избирательный участок в Мирзо-Улугбекского района Ташкента и принял участие в голосовании на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и кенгаши народных депутатов, сообщила пресс-служба главы государства.

Глава государства побеседовал с гражданами, прибывшими на избирательный участок, сфотографировался с ними. Пожелал успехов молодежи, голосующей впервые, и отличных оценок детям, пришедшим с родителями.

Президент Шавкат Мирзиёев побеседовал также с зарубежными наблюдателями и представителями СМИ.

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