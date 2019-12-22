На сегодняшний день в штаб, сформированный Генеральной прокуратурой, поступило 65 обращений, связанных с выборами в Законодательную палату Олий Мажлиса и кенгаши народных депутатов, от граждан, включая избирателей и кандидатов. Об этом на брифинге в международном пресс-центре по освещению выборов заявил генпрокурор Нигматилла Юлдашев.

По регионам количество обращений составило: в Джизакской, Навоийской и Самаркандской областях — 1, в Андижанской, Наманганской, Хорезмской и Каракалпакстане — 2, в Бухарской области — 3, в Сырдарьинской и Кашкадарьинской областях — 4, в Ташкентской области и Ферганской областях — 7 и в Сурхандарьинской области — 24.

Непосредственно от граждан было получено 30 обращений, а также от кандидатов — 9 от государственных органов и учреждений, включая ЦИК, — 35.

В Законодательную палату Олий Мажлиса было направлено 12 обращений, рассмотрено 53 вопроса, связанных с выборами в местные кенгаши народных депутатов.

В 11 обращениях приведены факты незаконного вмешательства в избирательный процесс со стороны должностных лиц местных органов исполнительной власти.

В 37 обращениях, или почти 56% от их общего числа, говорилось о том, что определенные лица не были выдвинуты политическими партиями в качестве кандидатов, в результате они не смогли принять участие в выборах. В 7 обращениях были приведены аргументы, почему кандидаты не могут стать депутатами.

Генеральный прокурор призвал обращаться в органы прокуратуры по номеру горячей линии 1007 в случаях, если нарушаются права избирателей или кандидатов.