Сотрудники таможенных органов задержали семерых наркокурьеров, пытавшихся транзитом через Узбекистан перевезти в своем теле в общей сложности более 5,73 кг героина, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

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В столичном аэропорту «Ташкент» были задержаны четверо иностранных пассажиров, проходившие через «зеленый коридор» перед вылетом в зарубежное государство. В ходе таможенной проверки в брюшной полости у мужчин были обнаружены инородные предметы.

Их доставили в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Врачи при участии понятых провели обследование, которое выявило в толстой кишке всех четверых в общей сложности 268 капсул с твердым белым веществом внутри. В капсулах оказалось 4 кг и 152,52 г героина.

В ходе оперативного мероприятия на приграничном таможенном посту «Айритом» в Сурхандарьинской области был задержан еще один наркокурьер. В его внутренних органах были обнаружены 67 единиц овальных капсул с 1 кг 42 г героина.

Далее в аэропорту Ташкента был задержан еще один собравшийся лететь за рубеж пассажир. Из внутренних органов у него были извлечены 35 капсул с 544,45 г героина. С ним был задержан его сообщник, гражданин иностранного государства, который доставил ему наркотические вещества.

В результате многоэтапных оперативно-розыскных мероприятий по выявлению всей цепочки наркосбыта сотрудниками таможенных органов были задержаны семеро наркокурьеров, пытавшихся транзитом через Узбекистан транспортировать в своем теле в общей сложности более 5 кг 739 г героина", — отметили в ГТК.

По указанным фактам преступлений таможенными органами возбуждено уголовное дело.