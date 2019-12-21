Дворец кино имени Алишера Навои (бывший «Панорамный») будет полностью реконструирован, сообщила в Национальном агентстве «Узбеккино».

«В скором времени Дворец кино имени Алишера Навои будет полностью реконструирован и станет отвечать всем современным требованиям и стандартам, предъявляемым к данному типу сооружений. Это создаст дополнительные возможности для проведения различных мероприятий, включая события международного уровня», — сказал генеральный директор «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов, выступая на премьере фильма «Кокандский ветер».

Он также сообщил, что в крупных областных центрах Узбекистана будут построены типовые центры, в каждом из которых будут функционировать по три кинозала. По словам главы агентства, это малая часть «масштабных реформ, которые ожидают киноиндустрию страны в ближайшем будущем».

Фильм «Кокандский ветер», премьера которого состоялась во Дворце кино имени Алишера Навои, был снят режиссером Дилмурадом Масаидовым. Лента отображает социально-политическую среду Кокандского ханства конца XVIII — начала XIX века, сложности этого периода, кокандскую литературную среду. В центре сюжета — жизнь и творчество Кокандского хана Амира Умархона, писавшего под псевдонимом Амир, и его жены, великой поэтессы Нодирабегим.