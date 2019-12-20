«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты традиционных и необычных салатов к новогоднему столу.

Рулет «Селедка под шубой»





Если традиционная подача этого популярного салата надоела, попробуйте отойти от классики и приготовить селедку под шубой в виде рулета — получится оригинально и свежо.

Крабовый салат





Салат из крабовых палочек вместе с оливье стал уже классикой. У крабового салата много преимуществ, главные из которых — простота и быстрота приготовления, а также невероятный вкус.

«Праздничный»





Прекрасным украшением новогоднего стола станет салат-торт «Праздничный» с курицей и грибами. Домашним и гостям понравится этот эффектный и вкусный салат.

Салат «Оливье»





Самый популярный и любимый многими салат — «Оливье». Без этого салата новогодний стол немыслим, застолье с ним ярче, веселее и вкуснее.

Теплый салат со стейком





Салат отлично сочетается с необычайно вкусным соусом и нежными кусочками стейка. Благодаря сочетанию разных вкусов он получается необычным, а эффектный внешний вид не оставит никого равнодушным.

Салат «Мимоза»





Салат «Мимоза» традиционно занимает на нашем праздничном столе особое место. Благодаря удачному сочетанию доступных ингредиентов, не сложному приготовлению, оригинальной подаче и любимому многими вкусу, у этого салата множество поклонников.

Салат «Цезарь»





Классический рецепт знаменитого «Цезаря» включает труднодоступные ингредиенты, этот же содержит упрощенную заправку — любой сможет приготовить этот салат в домашних условиях.

Салат «Смак»





Салат «Смак» популярен во многих кафе, но его очень просто приготовить дома. Хрустящие сухарики, сладкие помидорки, ароматный чесночок и сыр — это очень вкусно и необычно.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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