Всемирная организация здравоохранения представила третье издание доклада о мировых тенденциях распространенности потребления табака за 2000−2025 годы. Он посвящен курению сигарет, трубок, сигар, кальянов, несигаретных изделий, бездымных табачных изделий и изделий из нагреваемого табака, курение электронных сигарет не рассматривается.

В докладе отмечается, что за почти два десятилетия общее число потребителей табака снизилось примерно на 60 миллионов человек — с 1,397 миллиарда в 2000 году до 1,337 миллиарда в 2018 году.

Во многом это произошло за счет сокращения числа потребителей среди женской части населения — с 346 миллионов в 2000 году до 244 миллионов в 2018 году. К 2025 году, по прогнозам ВОЗ, этот показатель должен уменьшиться на 32 миллиона.

Улучшение показателей наблюдается преимущественно в странах с низким и средним уровнем дохода. Медленнее всего сокращение потребления табака среди женщин происходит в Европейском регионе ВОЗ, куда входит и Узбекистан.

За указанный период число потребителей табака среди мужского населения возросло примерно на 40 миллионов — с 1,05 миллиарда в 2000 году до 1,093 миллиарда в 2018 году (82% от всех потребителей табака в мире).

При этом, отмечают эксперты, рост численности потребителей табака среди мужчин остановился. К 2020 году этот показатель по сравнению с уровнем 2018 года, как ожидается, уменьшится на 2 миллиона (до 1,091 миллиарда), а к 2025 году — на 4 миллиона (до 1,087 миллиарда).

Пик потребления табака среди мужчин приходится на возрастную группу 45−54 года, среди женщин — 55−64 года (в отдельные годы — 65−74 года).

Кроме того, по меньшей мере 43,8 миллиона детей в возрасте 13−15 лет употребляли табак в период с 2008 по 2018 годы (13,7 миллиона девочек и 29,3 миллиона мальчиков).

Согласно прогнозу ВОЗ, при условии, что страны продолжат принимать усилия по борьбе против табака, к 2020 году число употребляющих табак мужчин и женщин составит 1,326 миллиарда человек (22,8% от общей численности мирового населения), а к 2025 году — 1,299 миллиарда (20,9%). Примерно в 60% стран потребление табака снижается уже с 2010 года.

Несмотря на эти позитивные сдвиги, темпы достижения намеченной правительствами цели по сокращению глобального объема потребления табака на 30% к 2025 году остаются недостаточными. При сохранении нынешней динамики к 2025 году сокращение составит 23,4%. Достичь желаемого сокращения на уровне 30% будет под силу лишь 32 странам, отмечается в докладе.

Действенным механизмом сокращения потребления табака и расходов на здравоохранение, а также источником доходов для финансирования развития во многих странах служит налогообложение табачной продукции, отмечает ВОЗ.

По данным организации, табак уносит жизни примерно половины его потребителей и каждый год становится причиной смерти более 8 миллионов человек. Более 7 миллионов этих случаев смерти напрямую вызваны потреблением табака, и около 1,2 миллиона обусловлены воздействием вторичного табачного дыма на некурильщиков.

Эксперты ВОЗ ожидают, что ежегодные показатели смертности будут повышаться, даже несмотря на снижение темпов потребления табака, поскольку связанные с табаком болезни проявляются со временем.

Большинство связанных с табаком случаев смерти происходят в странах с низким и средним уровнем дохода, которые являются мишенью агрессивной пропаганды и маркетинга со стороны табачной промышленности, подчеркивается в докладе.

В соответствии с принципами Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака эксперты разработали пакет мер ВОЗ MPOWER, которые имеют доказанную эффективность, спасают жизни, обеспечивают экономию средств за счет предупреждения расходов на медицинскую помощь и включают в себя: мониторинг потребления табака и профилактические стратегии, защиту людей от табачного дыма, помощь желающим отказаться от употребления табака, предупреждение населения об опасностях, связанных с табаком, обеспечение соблюдения запретов на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий, повышение налогов на табачные изделия.

Узбекистан и страны региона

Узбекистан входит в Европейский регион ВОЗ и относится к странам с уровнем дохода ниже среднего (по группировке Всемирного банка на 2019 год). Данные по республике были собраны в 2014 году, в опросе участвовали жители в возрасте от 18 до 64 лет.

По оценкам экспертов, в 2018 году в стране употребляли табак 2,6 миллиона человек (12,3% от общей численности населения), из них 2,5 миллиона — мужчины (23,3%) и 100 тысяч — женщины (1,3%). При этом доля курящих сигареты составляет 10,1% (19,3% — мужчины, 1% — женщины).

ВОЗ ожидает, что к 2020 году уровень распространенности табака среди мужчин и женщин в стране снизится до 11,6%, а к 2025 году — до 11%.

В Казахстане число потребляющих табак за этот же период составило 3,1 миллиона человек (24,4% от общего числа населения), из которых 2,7 миллиона — мужчины (42,2%) и 500 тысяч — женщины (6,6%).

В Кыргызстане показатель потребления табака составил 1,1 миллиона человек (27,9%), в том числе 1 миллион мужчин (52,5%) и 100 тысяч — женщин (3,4%). Данные по Таджикистану и Туркменистану отсутствуют.

В России число потребителей табака составляет 31 миллион человек (28,3% от общего числа населения), из них 22,4 миллиона — мужчины (40,9%), 8,6 миллиона — женщины (15,7%).