Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в резиденции Акасака в Токио принял президента Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаоку, сообщила пресс-служба главы государства.

Сейчас портфель совместных проектов составляет свыше 4 млрд долларов. На встрече согласована новая долгосрочная программа сотрудничества на сумму более 3,5 млрд долларов, включая проекты в сфере энергетики, модернизации промышленности и сельского хозяйства, инфраструктуры, экологии, здравоохранения и других отраслях.

Особое внимание уделено поддержке проектов малого и среднего бизнеса, а также расширению образовательного обмена, отмечается в сообщении.

Для своевременной и качественной реализации каждого проекта сотрудничества между Узбекистаном и JICA будет разработана «дорожная карта».