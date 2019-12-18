Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана и министерства юстиции, иностранных дел, здравоохранения, труда и благосостояния Японии, а также агентство национальной полиции Японии подписали меморандум о сотрудничестве, сообщила пресс-служба Минтруда.

В меморандуме рассматриваются вопросы отправки и найма работников Узбекистана в Японии. На сегодня правительство Японии разрешает квалифицированным специалистам из девяти государств работать на ведущих предприятиях страны. Узбекистан включен в список как десятое государство по программе «Токуте гино».

Таким образом, работники из Узбекистана смогут трудоустроиться на предприятия по 14 направлениям: предоставление услуг, производство сырья, автомобилей, оборудования для предприятий, электрических сетей, электронных информационных систем, строительство, судостроение, выращивание и переработка сельскохозяйственной продукции.

Согласно условиям меморандума, специалисты должны сдать экзамен на знание японского языка, а также пройти квалификационный экзамен. После они смогут работать по договору на выбранных ими предприятиях в течение пяти лет. Специалист вправе сменить место работы, трудиться на равных с гражданами Японии условиях и пользоваться услугами социальной защиты.

Органами, регулирующими процесс, стали Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана и Агентство по иммиграционным услугам и постановке на учет при Министерстве юстиции Японии.