В Узбекистане вводится штраф за некачественный ремонт дорог и нарушение правил содержания дорог. Соответствующие поправки в Кодекс об административной ответственности одобрил Сенат Олий Мажлиса на 25-м пленарном заседании в субботу, сообщил корреспондента «Газеты.uz».

Первая часть статьи 147 КоАО (повреждение дорог, дорожных сооружений, технических средств регулирования дорожного движения, нарушение правил их содержания) дополняется следующим предложением (отмечено):

«Повреждение дорог, железнодорожных переездов, других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения, а также умышленное создание помех для дорожного движения, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия, а равно самовольная раскопка автомобильных дорог, возведение на них искусственных неровностей и препятствий, неисполнение требований разрешения, выданного для осуществления работ на автомобильной дороге, а также нарушение правил содержания дорог…»

Ранее за нарушение этой части статьи был предусмотрен единый штраф в 10 минимальных размеров заработных плат (МРЗП). Сейчас санкции отдельно для граждан составят от 1 до 3 базовых расчетных величин (БРВ), для должностных лиц — 10 БРВ.

В качестве обоснования приводится закон «Об автомобильных дорогах», которым созданы правовые основы для работы Инспекции по надзору за качеством дорожно-строительных работ при Министерстве транспорта. Они направлены на контроль качества дорожно-строительных работ, в том числе работ по демонтажу и восстановлению дорожного покрытия при строительстве и ремонте сетей инженерных коммуникаций.

Результаты анализа показали, что за прошедший период 2019 года в Ташкенте после выдачи 574 разрешений на дорожные работы на автомобильных дорогах в 254 случаях дорожное покрытие восстановлено некачественно или вообще не восстанавливалось, а в 110 случаях работы производились без разрешений.

В Ташкентской области выявлено 27 таких случаев, в Самаркандской области — 18, Сырдарьинской области — 11, Андижанской области — 20.

Ожидается, что Инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ сможет составлять протокол об административном правонарушении с последующей его передачей в суд для рассмотрения и применения взыскания.