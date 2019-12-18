Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев после посещения Университета Нагои встретился и поприветствовал соотечественников, получающих образование и занимающихся наукой в Нагое, сообщила пресс-служба главы государства.





Университет Нагои — один из наиболее престижных научных и образовательных учреждений в мире, входит в десятку лучших на континенте.

Сегодня в вузе обучаются более 16 тысяч студентов, из них 2600 из зарубежных стран, в том числе свыше 30 — из Узбекистана.

Всего в этом вузе прошли обучение более 400 студентов и исследователей из Узбекистана.