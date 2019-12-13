Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Махмуд Истамов сообщил итоги первого дня досрочного голосования на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и местные кенгаши. Его цитирует Международный пресс-центр по освещению выборов.

Правом досрочного голосования воспользовались 1036 избирателей, не имевших возможности проголосовать 22 числа, на 10260 избирательных участках по всему Узбекистану.

Большая часть из них приходится на Ферганскую область и Республику Каракалпакстан. Самое малое количество людей, воспользовавшихся правом досрочного голосования составляет 10 человек в Самаркандской области, отметил Махмуд Истамов.

Кроме того, досрочное голосование с 12 декабря проходит и на 55 избирательных участках, созданных в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Узбекистана за рубежом.

В первый день участковые избирательные комиссии организовали досрочное голосование в переносных урнах для голосования учащихся, работающих и проживающих на местах граждан. В выборах приняли участие 9308 узбекистанцев, проживающих за рубежом. В частности, в России, воспользовавшись переносными урнами, проголосовали 7638 граждан.

По данным Махмуда Истамова, с начала избирательной кампании в ЦИК поступило 338 обращений от граждан. В Сурхандарьинской области получено наибольшее количество заявок, составляющее 69. Минимальное количество обращений — 10 — поступило из Республики Каракалпакстан и Джизакской области.