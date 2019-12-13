Генеральная прокуратура Узбекистана отчиталась о мерах по предотвращению самовольного захвата земли, сообщила пресс-служба ведомства.

В апреле 2018 года была объявлена общегосударственная разовая акция по признанию прав собственности на жилые помещения физических лиц, возведенные на самовольно занятом земельном участке или без получения разрешения на строительство. Кампания продлилась до 1 мая 2019 года.

В рамках акции в центры государственных услуг поступило 932748 заявлений от граждан об «амнистии» прав на жилую недвижимость. Из них удовлетворены 574213 обращений.

179824 заявок были отклонены из-за несоответствия построек генеральным планам населенных пунктов, несоблюдения требований градостроительных норм, расположения в зонах повышенной природной опасности и нарушения прав других лиц. Остальные 178711 заявлений находятся на стадии рассмотрения.

Генпрокуратура отмечает, что 4 марта 2019 года были внесены изменения в законы, направленные на предотвращение расхищения земель сельскохозяйственного назначения.

Количество правонарушений в этой категории в разных регионах страны растет, несмотря на принятые меры, сообщило ведомство.