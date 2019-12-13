Избирательная кампания по выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и местные кенгаши проходит организованно и в конкурентной борьбе, заявила в четверг миссия наблюдателей от СНГ.

Наблюдатели от СНГ 27 ноября приступили к работе на выборах в парламент Узбекистана, которые состоятся 22 декабря.

«В целом избирательная кампания проходит в спокойной атмосфере, в духе открытой конкуренции и на высоком организационном уровне», — говорится в промежуточном отчете миссии, предоставленном для СМИ. Члены миссии в ходе долгосрочного наблюдения ознакомились с работой окружных и участковых избирательных комиссий в восьми областях страны и Ташкенте.

В миссии отметили, что впервые Центральная избирательная комиссия приняла отдельные постановления о дополнительных мерах по обеспечению избирательных прав инвалидов, а также граждан Узбекистана, проживающих за рубежом. При этом последним помимо голосования в помещениях зарубежных избирательных участков, предоставляется возможность досрочного голосования с помощью переносных урн в местах их нахождения.

Для избирателей с ограниченными физическими возможностями предусматривается оборудование избирательных участков пандусами, специальными кабинами для голосования инвалидов-колясочников, изготовление трафаретов для заполнения избирательных бюллетеней, выполненных шрифтом Брайля, предоставление увеличительных стекол (луп) для незрячих и слабовидящих избирателей, говорится в отчете.

«Центральная избирательная комиссия работает гласно и открыто. Ее заседания проходят, как правило, в режиме видеоконференцсвязи с окружными избирательными комиссиями, в присутствии уполномоченных представителей политических партий, международных наблюдателей, журналистов», — добавили в миссии. Окончательные выводы и оценки миссия изложит в итоговом документе по результатам мониторинга выборов.