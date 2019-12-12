Государственный комитет по развитию туризма предложил внедрить в Узбекистане пятидневную учебную неделю для всех общеобразовательных школ и учреждений высшего и среднего образования.

Такое предложение содержится в проекте постановления правительства о развитии молодежного туризма в стране. Ожидается, что это позволит учащимся, студентам и их родителям больше путешествовать по стране.

Кроме того, в целях удлинения туристического сезона предлагается увеличить срок зимних каникул за счет сокращения летних.

Проектом Концепции развития молодежного туризма в Узбекистане на 2020−2025 годы предлагается целый ряд мер и проектов по популяризации путешествий среди молодых людей и привлечению молодых иностранных туристов.

Согласно приводимой статистике, в 2018 году среди туристов, посетивших Узбекистан, было 1,52 миллиона молодых людей (рост по сравнению с 2017 годом составил 12%), а в 2019 году их число уже превысило 1,75 миллиона.

Госкомтуризма намерен повысить по итогам 2025 года число иностранных молодых туристов до 4 миллионов, а внутренних молодых туристов — до 12 миллионов. Это должно быть достигнуто за счет модернизации туристической и сопутствующей инфраструктуры, диверсификации турпродуктов и повышения качества оказываемых услуг, а также организации разнообразных мероприятий и широкого продвижения страны за рубежом в качестве привлекательного центра молодежного туризма.

Среди предлагаемых документом мер можно перечислить увеличение числа хостелов, лагерей (в том числе тематических, например, Space Camp) и пансионатов, международных фестивалей, форумов и других мероприятий, внедрение программы Work & Travel (работа и путешествия), поддержка молодежных проектов, реализация проекта «Creative wall — Street art» по организации во всех регионах улиц, украшенных граффити, развитие спортивного, горного, экстремального, экологического и других видов туризма.