Министерство народного образования Узбекистана поддерживает развитие молодежного туризма, но не за счет перехода на пятидневную учебную неделю в школах и продления зимних каникул путем сокращения летних. Об говорится в сообщении пресс-службы МНО.

Внедрить пятидневку для всех образовательных учреждений и удлинить зимние каникулы предложил Государственный комитет по развитию туризма. В проекте документа, представленном комитетом, говорится, что это позволит учащимся, студентам и их родителям больше путешествовать по стране.

В МНО заявили, что такое решение может быть принято только после тщательного анализа, и перечислили ряд вопросов, на которые нужно ответить.

Во-первых, в настоящее время во многих школах учеба ведется в две и более смен. Введение пятидневной недели значительно увеличит количество таких школ. То есть резко возрастет спрос на дополнительные места и дополнительные здания. «Выделит ли Госкомтуризма дополнительные средства для школ в рамках инвестиционной программы?» — спрашивает МНО.

Во-вторых, большинство родителей работают шесть дней в неделю. Возникает вопрос, кто обеспечит безопасность детей в таких семьях в субботу? Не приведет ли это к росту преступности среди молодежи?

В-третьих, для посещения молодыми людьми туристических объектов даже в своих регионах нужны деньги. За чей счет будут покрываться эти средства? Родителей? Будет ли за это отвечать учитель? Кто будет обеспечивать безопасность учащихся? «Если детей доставят на автобусах и за их безопасность будут отвечать органы внутренних дел, как будут покрываться эти расходы?» — уточняет МНО.

В-четвертых, предлагается сократить длительность летних каникул за счет удлинения зимних. Период каникул определен исходя из климата в стране. Могут ли 30−35 человек находиться в одной комнате в течение 45 минут в жаркую летнюю погоду? За чей счет будет установлена система охлаждения в классах? Из каких средств будет покрываться резкое увеличение спроса на электроэнергию? Смогут ли ученики хорошо учиться в такой среде?

В-пятых, обычно летом в школах проводится ремонт или реконструкция в рамках государственных программ, включая «Обод кишлок» и «Обод махалла». Сейчас подрядчики едва успевают завершить эти работы до начала учебного года. Если летние каникулы сократят, то будут ли строительно-ремонтные работы вестись одновременно с занятиями?

В-шестых, в течение учебного года ежеквартально проводятся предметные олимпиады среди учащихся. И это не мешает учебному процессу. Не будет ли новое предложение оказывать излишнее давление на детей?

В-седьмых, есть ли инфраструктура для зимнего туризма? Готова ли транспортная система к бесперебойной работе?

В-восьмых, что делать родителям, если у них нет возможности куда-то отправить своего ребенка зимой?

В МНО подчеркнули, что каждое предложение должно быть основано на анализе. «Был ли проект постановления проанализирован?.. Как продление зимних каникул путем введения пятидневной системы образования и сокращения летних каникул будет способствовать развитию внутреннего туризма? Перед внедрением нововведения нужно сначала провести анализ выгод и затрат (Cost-benefit analysis) и внедрить его только в том случае, если положительных эффектов больше», — говорится в сообщении.

Если точные расчеты и анализы все же были проведены, их стоило предоставить до процесса согласования проекта, считают в МНО.