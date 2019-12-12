Сотрудники Службы государственной безопасности и ГУВД Ташкента провели совместную операцию, в ходе которой пресекли незаконное религиозное обучение, сообщили УзА и телеканал «Узбекистан 24».

Уроженец Яккабагского района Кашкадарьинской области, 1989 года рождения, имеющий среднее образование и работающий на должности мутавалли в одной из мечетей Учтепинского района Ташкента, с сентября по месту своего временного жительства незаконно обучал религии четырех несовершеннолетних детей.

Эти дети — уроженцы Самаркандской области и Ташкента, троим из них — по 6 лет, а четвертый — ученик 5-го класса школы в Пайарыкского района Самаркандской области.

Дети проживали и получали религиозное обучение в одной из комнат в арендованной квартире своего «учителя». За это их родители ежемесячно платили по 900−950 тысяч сумов.

Как отмечается в сообщении, сам «учитель» не имел документов о получении религиозного образования, а во время обучения применял к воспитанникам физические наказания.