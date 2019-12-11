Строительный бум, накрывший весь Ташкент и многие регионы Узбекистана, открывает широкую дорогу для использования современных технологий и инноваций в строительстве. Все большую популярность набирают технологии строительства быстровозводимых зданий из металлических конструкций, которые уже давно стали альтернативой строительству из бетона и дерева.

Например, по таким технологиям в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента ведется строительство масштабного торгово-развлекательного центра, который после завершения постройки в 2020 году должен стать крупнейшим подобным объектом в столице.





Поставщиком металлических конструкций типа «Кисловодск» для строительства нового ТРЦ стала отечественная компания Mirankul Group. Выбор технологии быстрого возведения для столь масштабного проекта, где одновременно будут находиться до нескольких тысяч человек, является гарантом ее абсолютной безопасности и надежности для строительства больших объектов. В свою очередь, выбор Mirankul Group в качестве поставщика — показатель доверия компании как проверенному партнеру и поставщику.





Также компания Mirankul Group производит легкие металлические конструкции типа ЛСТК и сэндвич-панели из высококачественных материалов на современном европейском оборудовании. По такой технологии можно быстро возводить ангары, склады, хранилища, мастерские и другие здания по рекордно низким ценам.





Какие преимущества дают сэндвич-панели и металлокаркас в строительстве

Сэндвич-панели и каркасы из металлоконструкций типа «Кисловодск» и ЛСТК находят широкое применение в строительстве благодаря целому ряду выдающихся свойств. Например, с использованием подобных технологий уже возведен ряд крупных объектов в Узбекистане, среди которых торговый комплекс Atlas Mebel и автоцентр в Нурафшане.

Строительство зданий любой конструкции. С использованием легких металлоконструкций можно возводить практически любые ангары, терминалы, торговые центры, складские комплексы, административные здания и многое другое.

Быстрота возведения. Простота монтажа и высокая технологичность позволяют в разы увеличить скорость строительства. Каркас здания собирается на болтах из стандартных металлических элементов, что гарантирует его прочность и надежность. Специальная конструкция замков сэндвич-панелей позволяет быстро обшивать поверхности и обеспечивает герметичность швов. Срок сдачи объекта исчисляется днями и часами.

Высокая теплоизоляция. Сэндвич-панель заполнена негорючей минеральной ватой из базальтового волокна. По своим теплоизоляционным свойствам при толщине в 10 см она сравнима с со стеной из железобетона толщиной 3,4 м, а из силикатного кирпича — 2,24 м.

Безопасность и долговечность. Сэндвич-панели снаружи покрываются прочным полимерным покрытием различного цвета. Их не нужно дополнительно отделывать, они не ржавеют, не выцветают и не отваливаются со временем. Замковые швы и водоотталкивающий наполнитель обеспечивают полную гидроизоляцию: панели не протекут и не заплесневеют. Именно поэтому срок службы таких панелей и конструкций составляет не менее 25 лет.

Экономия денег. Легкие металлоконструкции и сэндвич-панели можно собирать практически беспрерывно в любое время года. Не нужно ждать усадки, поэтому работникам не придется выплачивать зарплату просто так. С сэндвич-панелями можно не беспокоиться о внутренней и фасадной отделке — они уже окрашены. К тому же панели в 50−100 раз уменьшают нагрузку на фундамент по сравнению с с бетоном и кирпичом, в результате чего можно заложить более легкий фундамент и значительно сэкономить.





Строительство с использованием легких металлических конструкций и сэндвич-панелей позволяет возводить надежные и долговечные здания в рекордные сроки. Здание можно построить как конструктор даже в сельской местности, а с его возведением справятся обычные монтажники. Так, небольшой ангар или склад посреди поля можно возвести всего за неделю.

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