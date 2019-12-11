На импорт электромобилей не будут вводить пошлину, следует из постановления президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления дорожной отраслью» от 9 декабря. На изменение обратил внимание Spot.

С 1 января 2018 года ввозимые электрокары были освобождены от импортных пошлин, а с июля текущего года — еще и от акцизного налога. В октябре вышло постановление президента, которым с 1 января 2020 года предусматривалась импортная пошлина за ввоз электромобилей в размере 10%.

Новый документ отменяет ввод пошлин на электромобили (код ТН ВЭД 8703 80 — транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателем).

Нулевая ставка импортной пошлины также установлена для автобусов (8702 40, с 1 января на них также планировалось ввести пошлину в 10%) и грузовиков (8704 90 000), приводимых в движение только электродвигателем, а также мотоциклов (включая мопеды), велосипедов и колясок с электродвигателем (8711 60, с 1 января пошлина должна была составлять 20%).