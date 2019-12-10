№ Межведомственный коллегиальный орган Акт, которым был создан орган Кому передаются функции (в части полномочий)

I. Органы, деятельность которых определена актами президента

1 Правительственная комиссия по отбору инвесторов

и доверительных управляющих инвестиционными активами для предприятий текстильной промышленности Постановление президента от 21 апреля 2006 года №ПП-330 «О мерах по финансовому оздоровлению предприятий текстильной промышленности и совершенствованию механизма реализации им хлопкового волокна» Не передаются

2 Координационный совет

по дальнейшему развитию изучения иностранных языков Постановление президента от 10 декабря 2012 года №ПП-1875 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков» Министерство высшего

и среднего специального образования Министерство народного образования

3 Специальная комиссия по дальнейшему повышению эффективности функционирования инфраструктуры и кардинальному улучшению качества обслуживания пассажиров в международном аэропорту города Ташкента

Постановление президента от 4 мая

2017 года №ПП-2950 «О присвоении международному аэропорту в городе Ташкенте имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова» Не передаются

4

Республиканская комиссия по координации исполнения Программы по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта в Республике Узбекистан Постановление президента от 3 июня 2017 года №ПП-3031 «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта» Министерство физической культуры и спорта

5 Республиканская комиссия по выявлению и организации целевого использования ранее приватизированных недостроенных объектов и неиспользуемых промышленных площадей в Ташкентской области Постановление президента от 20 июля 2017 года №ПП-3142 «О мерах по дальнейшему совершенствованию административно-территориального устройства Ташкентской области и деятельности местных исполнительных органов власти» Не передаются

6 Межведомственный совет по совершенствованию государственного финансового контроля Постановление президента от 21 августа 2017 года №ПП-3231 «О дальнейшем совершенствовании механизма финансирования образовательных и медицинских учреждений и системы государственного финансового контроля» Министерство финансов Государственный налоговый комитет Счетная палата

7 Республиканская рабочая группа по координации деятельности органов государственного и хозяйственного управления, органов исполнительной власти на местах по обеспечению выполнения параметров программы Постановление президента от 29 сентября 2017 года №ПП-3301 «О дополнительных мерах по комплексному развитию и обеспечению занятости населения Тамдынского, Учкудукского, Конимехского, Нуратинского районов

и города Зарафшана Навоийской области»

Министерство занятости

и трудовых отношений

8 Рабочая группа по совершенствованию таможенных процедур и экспортно-импортных операций Постановление президента от 6 ноября 2017 года №ПП-3377 «О дополнительных мерах по поддержке отечественных экспортеров плодоовощной продукции, винограда, бахчевых культур, бобовых, а также сушеных овощей и фруктов» Не передаются

9 Рабочая комиссия по определению перечня приоритетных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, подлежащих разработке и производству в республике Постановление президента от 14 февраля 2018 года №ПП-3532 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли» Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения

10 Рабочая группа по реализации комплекса мер по реорганизации и основным задачам подведомственных организаций Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам Постановление президента от 1 марта 2018 года №ПП-3578 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам» Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам

11 Рабочая группа по координации мер, связанных с организацией деятельности ассоциации и содействию их реализации Постановление президента от 6 марта 2018 года №ПП-3586 «О мерах по дальнейшему развитию сферы лимоноводства в Республике Узбекистан» Ассоциация производителей и экспортеров лимонов

12 Комиссия по координации и содействию в реализации мероприятий по организации современных тепличных хозяйств на территории СЭЗ «Бухоро-агро» Постановление президента от 10 июля 2018 года №ПП-3843 «О мерах по созданию свободной экономической зоны «Бухоро-агро» Министерство инвестиций и внешней торговли

13 Рабочая комиссия по мониторингу хода исполнения Программы мер по повышению эффективности специализированной нефрологической и гемодиализной медицинской помощи населению Республики Узбекистан Постановление президента от 12 июля 2018 года №ПП-3846 «О мерах по повышению эффективности оказания нефрологической

и гемодиализной помощи населению Республики Узбекистан» Министерство здравоохранения

II. Органы, чья деятельность определена актами Кабинета Министров

14 Республиканский совет по языковой подготовке Постановление Кабинета Министров от 29 июля 1991 года №197 «О мерах по совершенствованию системы и развитию материально-технической базы широкого обучения иностранным языкам учащейся молодежи и специалистов республики» Не передаются

15 Координационный совет по медицинской технике Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 ноября 2003 года №490 «О совершенствовании организации управления производством медицинской техники» Министерство здравоохранения

16 Совет дорожного хозяйства при Кабинете Министров Постановление Кабинета Министров от 26 июля 2004 года №358 «Об утверждении составов республиканских комиссий и советов» Министерство транспорта

17 Республиканская комиссия по реализации Программы обеспечения сельских населенных пунктов питьевой водой и природным газом Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 июля 2004 года №358 «Об утверждении составов республиканских комиссий и советов» Не передаются

18 Национальный комитет по ирригации и дренажу (УзНКИД) при Министерстве водного хозяйства Постановление Кабинета Министров от 12 декабря 2006 года №256 «Об организации деятельности национального комитета по ирригации и дренажу при Министерстве водного хозяйства Республики Узбекистан» Министерство водного хозяйства

19 Республиканская комиссия по координации реализации Государственной программы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций Постановление Кабинета Министров от 3 апреля 2007 года №71 «Об утверждении Государственной программы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций» Министерство по чрезвычайным ситуациям

20 Комиссия по рассмотрению и согласованию размещения объектов придорожной инфраструктуры и сервиса вдоль Узбекской национальной автомагистрали Постановление Кабинета Министров от 22 октября 2009 года №277 «О мерах по развитию придорожной инфраструктуры и сервиса вдоль Узбекской национальной автомагистрали» Министерство транспорта Министерство экономики и промышленности

21 Комиссия по координации комплексных мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в городе Ташкенте Постановление Кабинета Министров от 26 января 2011 года №20 «О мерах по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в городе Ташкенте» Не передаются

22 Организационный комитет по проведению выставок-ярмарок отечественных непродовольственных потребительских товаров Постановление Кабинета Министров от 30 декабря 2012 года №377 «О дополнительных мерах по развитию ярмарочной торговли отечественными непродовольственными потребительскими товарами» Министерство экономики и промышленности

23 Межведомственный координационный совет по реализации проекта «Повышение энергоэффективности промышленных предприятий» Постановление Кабинета Министров от 12 июня 2013 года №168 «О дополнительных мерах по реализации проекта „Повышение энергоэффективности промышленных предприятий“ с участием Международной ассоциации развития» Министерство экономики и промышленности

24 Межведомственная координационная комиссия по внедрению системы капельного орошения и других водосберегающих технологий полива Постановление Кабинета Министров от 21 июня 2013 года №176 «О мерах по эффективной организации внедрения и финансирования системы капельного орошения и других водосберегающих технологий полива» Министерство водного хозяйства

25 Постоянно действующая межведомственная комиссия по анализу, координации и контролю безусловного обеспечения реализации комплекса мероприятий Постановление Кабинета Министров от 6 ноября 2013 года №300 «О мерах по финансовому оздоровлению теплоснабжающих и водоснабжающих организаций республики» Министерство жилищно-коммунального обслуживания

26 Специальная республиканская комиссия по координации реализации программ в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения Постановление Кабинета Министров от 3 февраля 2015 года №19 «О мерах по обеспечению эффективности реализации проектов по улучшению водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах за счет государственных капитальных вложений» Министерство жилищно-коммунального обслуживания

27 Рабочая группа по реализации Комплексной программы мер по кардинальному ускорению социально-экономического развития, апробированию новых подходов и методов стимулирования предпринимательства и улучшения деловой среды в Джизакской области Постановление Кабинета Министров от 31 мая

2017 года №332 «О комплексных мерах по кардинальному ускорению развития производственных отраслей, апробированию новых подходов и методов стимулирования предпринимательской деятельности в Джизакской области» Министерство экономики и промышленности, Национальное агентство проектного управления при президенте Министерство финансов Государственный налоговый комитет Центральный банк Хокимият Джизакской области

28 Координационный совет по организации учебно-производственных комплексов Постановление Кабинета Министров от 24 октября 2017 года №868 «О мерах по организации учебно-производственных комплексов, специализированных на профессиональном обучении учеников

10−11 классов

учреждений общего среднего образования» Министерство народного образования Министерство высшего и среднего специального образования Министерство занятости и трудовых отношений Совет Министров Каракалпакстана и хокимияты областей и Ташкента