С 1 января 2020 года в Узбекистане упраздняется ряд межведомственных коллегиальных органов, созданных ранее созданных актами президента и правительства. Полномочия некоторых из них будут переданы соответствующим государственным органам и организациям.

Как мы уже писали, это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему сокращению бюрократических барьеров и внедрению современных управленческих принципов в деятельность государственных органов и организаций» от 9 декабря (ПП-4546).

Список упраздняемых органов

Межведомственный коллегиальный орган

Акт, которым был создан орган

Кому передаются функции (в части полномочий)

I. Органы, деятельность которых определена актами президента

1

Правительственная комиссия по отбору инвесторов
и доверительных управляющих инвестиционными активами для предприятий текстильной промышленности

Постановление президента от 21 апреля 2006 года №ПП-330 «О мерах по финансовому оздоровлению предприятий текстильной промышленности и совершенствованию механизма реализации им хлопкового волокна»

Не передаются

2

Координационный совет
по дальнейшему развитию изучения иностранных языков

Постановление президента от 10 декабря 2012 года №ПП-1875 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков»

Министерство высшего
и среднего специального образования

Министерство народного образования

3

Специальная комиссия по дальнейшему повышению эффективности функционирования инфраструктуры и кардинальному улучшению качества обслуживания пассажиров в международном аэропорту города Ташкента


Постановление президента от 4 мая
2017 года №ПП-2950 «О присвоении международному аэропорту в городе Ташкенте имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова»

Не передаются

4

Республиканская комиссия по координации исполнения Программы по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта в Республике Узбекистан

Постановление президента от 3 июня 2017 года №ПП-3031 «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта»

Министерство физической культуры и спорта

5

Республиканская комиссия по выявлению и организации целевого использования ранее приватизированных недостроенных объектов и неиспользуемых промышленных площадей в Ташкентской области

Постановление президента от 20 июля 2017 года №ПП-3142 «О мерах по дальнейшему совершенствованию административно-территориального устройства Ташкентской области и деятельности местных исполнительных органов власти»

Не передаются

6

Межведомственный совет по совершенствованию государственного финансового контроля

Постановление президента от 21 августа 2017 года №ПП-3231 «О дальнейшем совершенствовании механизма финансирования образовательных и медицинских учреждений и системы государственного финансового контроля»

Министерство финансов

Государственный налоговый комитет

Счетная палата

7

Республиканская рабочая группа по координации деятельности органов государственного и хозяйственного управления, органов исполнительной власти на местах по обеспечению выполнения параметров программы

Постановление президента от 29 сентября 2017 года №ПП-3301 «О дополнительных мерах по комплексному развитию и обеспечению занятости населения Тамдынского, Учкудукского, Конимехского, Нуратинского районов
и города Зарафшана Навоийской области»


Министерство занятости
и трудовых отношений

8

Рабочая группа по совершенствованию таможенных процедур и экспортно-импортных операций

Постановление президента от 6 ноября 2017 года №ПП-3377 «О дополнительных мерах по поддержке отечественных экспортеров плодоовощной продукции, винограда, бахчевых культур, бобовых, а также сушеных овощей и фруктов»

Не передаются

9

Рабочая комиссия по определению перечня приоритетных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, подлежащих разработке и производству в республике

Постановление президента от 14 февраля 2018 года №ПП-3532 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли»

Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения

10

Рабочая группа по реализации комплекса мер по реорганизации и основным задачам подведомственных организаций Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам

Постановление президента от 1 марта 2018 года №ПП-3578 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам»

Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам

11

Рабочая группа по координации мер, связанных с организацией деятельности ассоциации и содействию их реализации

Постановление президента от 6 марта 2018 года №ПП-3586 «О мерах по дальнейшему развитию сферы лимоноводства в Республике Узбекистан»

Ассоциация производителей и экспортеров лимонов

12

Комиссия по координации и содействию в реализации мероприятий по организации современных тепличных хозяйств на территории СЭЗ «Бухоро-агро»

Постановление президента от 10 июля 2018 года №ПП-3843 «О мерах по созданию свободной экономической зоны «Бухоро-агро»

Министерство инвестиций и внешней торговли

13

Рабочая комиссия по мониторингу хода исполнения Программы мер по повышению эффективности специализированной нефрологической и гемодиализной медицинской помощи населению Республики Узбекистан

Постановление президента от 12 июля 2018 года №ПП-3846 «О мерах по повышению эффективности оказания нефрологической
и гемодиализной помощи населению Республики Узбекистан»

Министерство здравоохранения

II. Органы, чья деятельность определена актами Кабинета Министров

14

Республиканский совет по языковой подготовке

Постановление Кабинета Министров от 29 июля 1991 года №197 «О мерах по совершенствованию системы и развитию материально-технической базы широкого обучения иностранным языкам учащейся молодежи и специалистов республики»

Не передаются

15

Координационный совет по медицинской технике

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 ноября 2003 года №490 «О совершенствовании организации управления производством медицинской техники»

Министерство здравоохранения

16

Совет дорожного хозяйства при Кабинете Министров

Постановление Кабинета Министров от 26 июля 2004 года №358 «Об утверждении составов республиканских комиссий и советов»

Министерство транспорта

17

Республиканская комиссия по реализации Программы обеспечения сельских населенных пунктов питьевой водой и природным газом

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 июля 2004 года №358 «Об утверждении составов республиканских комиссий и советов»

Не передаются

18

Национальный комитет по ирригации и дренажу (УзНКИД) при Министерстве водного хозяйства

Постановление Кабинета Министров от 12 декабря 2006 года №256 «Об организации деятельности национального комитета по ирригации и дренажу при Министерстве водного хозяйства Республики Узбекистан»

Министерство водного хозяйства

19

Республиканская комиссия по координации реализации Государственной программы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций

Постановление Кабинета Министров от 3 апреля 2007 года №71 «Об утверждении Государственной программы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций»

Министерство по чрезвычайным ситуациям

20

Комиссия по рассмотрению и согласованию размещения объектов придорожной инфраструктуры и сервиса вдоль Узбекской национальной автомагистрали

Постановление Кабинета Министров от 22 октября 2009 года №277 «О мерах по развитию придорожной инфраструктуры и сервиса вдоль Узбекской национальной автомагистрали»

Министерство транспорта

Министерство экономики и промышленности

21

Комиссия по координации комплексных мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в городе Ташкенте

Постановление Кабинета Министров от 26 января 2011 года №20 «О мерах по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в городе Ташкенте»

Не передаются

22

Организационный комитет по проведению выставок-ярмарок отечественных непродовольственных потребительских товаров

Постановление Кабинета Министров от 30 декабря 2012 года №377 «О дополнительных мерах по развитию ярмарочной торговли отечественными непродовольственными потребительскими товарами»

Министерство экономики и промышленности

23

Межведомственный координационный совет по реализации проекта «Повышение энергоэффективности промышленных предприятий»

Постановление Кабинета Министров от 12 июня 2013 года №168 «О дополнительных мерах по реализации проекта „Повышение энергоэффективности промышленных предприятий“ с участием Международной ассоциации развития»

Министерство экономики и промышленности

24

Межведомственная координационная комиссия по внедрению системы капельного орошения и других водосберегающих технологий полива

Постановление Кабинета Министров от 21 июня 2013 года №176 «О мерах по эффективной организации внедрения и финансирования системы капельного орошения и других водосберегающих технологий полива»

Министерство водного хозяйства

25

Постоянно действующая межведомственная комиссия по анализу, координации и контролю безусловного обеспечения реализации комплекса мероприятий

Постановление Кабинета Министров от 6 ноября 2013 года №300 «О мерах по финансовому оздоровлению теплоснабжающих и водоснабжающих организаций республики»

Министерство жилищно-коммунального обслуживания

26

Специальная республиканская комиссия по координации реализации программ в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения

Постановление Кабинета Министров от 3 февраля 2015 года №19 «О мерах по обеспечению эффективности реализации проектов по улучшению водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах за счет государственных капитальных вложений»

Министерство жилищно-коммунального обслуживания

27

Рабочая группа по реализации Комплексной программы мер по кардинальному ускорению социально-экономического развития, апробированию новых подходов и методов стимулирования предпринимательства и улучшения деловой среды в Джизакской области

Постановление Кабинета Министров от 31 мая
2017 года №332 «О комплексных мерах по кардинальному ускорению развития производственных отраслей, апробированию новых подходов и методов стимулирования предпринимательской деятельности в Джизакской области»

Министерство экономики и промышленности, Национальное агентство проектного управления при президенте

Министерство финансов

Государственный налоговый комитет

Центральный банк

Хокимият Джизакской области

28

Координационный совет по организации учебно-производственных комплексов

Постановление Кабинета Министров от 24 октября 2017 года №868 «О мерах по организации учебно-производственных комплексов, специализированных на профессиональном обучении учеников
10−11 классов
учреждений общего среднего образования»

Министерство народного образования

Министерство высшего и среднего специального образования

Министерство занятости и трудовых отношений

Совет Министров Каракалпакстана и хокимияты областей и Ташкента

29

Комиссия по реализации Концепции обеспечения безопасного туризма в городах Бухаре, Самарканде, Хиве и Шахрисабзе

Постановление Кабинета Министров от 23 ноября 2017 года №939 «О мерах по обеспечению безопасного туризма в городах Бухаре, Самарканде, Хиве и Шахрисабзе»

Министерство внутренних дел

Государственный комитет по развитию туризма

Для организационных мероприятий, связанных с упразднением и передачей функций другим органам, отведен срок до 1 марта 2020 года.