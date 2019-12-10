С 1 января 2020 года в Узбекистане упраздняется ряд межведомственных коллегиальных органов, созданных ранее созданных актами президента и правительства. Полномочия некоторых из них будут переданы соответствующим государственным органам и организациям.
Как мы уже писали, это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему сокращению бюрократических барьеров и внедрению современных управленческих принципов в деятельность государственных органов и организаций» от 9 декабря (ПП-4546).
Список упраздняемых органов
№
Межведомственный коллегиальный орган
Акт, которым был создан орган
Кому передаются функции (в части полномочий)
I. Органы, деятельность которых определена актами президента
1
Правительственная комиссия по отбору инвесторов
Постановление президента от 21 апреля 2006 года №ПП-330 «О мерах по финансовому оздоровлению предприятий текстильной промышленности и совершенствованию механизма реализации им хлопкового волокна»
Не передаются
2
Координационный совет
Постановление президента от 10 декабря 2012 года №ПП-1875 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков»
Министерство высшего
Министерство народного образования
3
Специальная комиссия по дальнейшему повышению эффективности функционирования инфраструктуры и кардинальному улучшению качества обслуживания пассажиров в международном аэропорту города Ташкента
Постановление президента от 4 мая
Не передаются
|4
Республиканская комиссия по координации исполнения Программы по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта в Республике Узбекистан
Постановление президента от 3 июня 2017 года №ПП-3031 «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта»
Министерство физической культуры и спорта
5
Республиканская комиссия по выявлению и организации целевого использования ранее приватизированных недостроенных объектов и неиспользуемых промышленных площадей в Ташкентской области
Постановление президента от 20 июля 2017 года №ПП-3142 «О мерах по дальнейшему совершенствованию административно-территориального устройства Ташкентской области и деятельности местных исполнительных органов власти»
Не передаются
6
Межведомственный совет по совершенствованию государственного финансового контроля
Постановление президента от 21 августа 2017 года №ПП-3231 «О дальнейшем совершенствовании механизма финансирования образовательных и медицинских учреждений и системы государственного финансового контроля»
Министерство финансов
Государственный налоговый комитет
Счетная палата
7
Республиканская рабочая группа по координации деятельности органов государственного и хозяйственного управления, органов исполнительной власти на местах по обеспечению выполнения параметров программы
Постановление президента от 29 сентября 2017 года №ПП-3301 «О дополнительных мерах по комплексному развитию и обеспечению занятости населения Тамдынского, Учкудукского, Конимехского, Нуратинского районов
Министерство занятости
8
Рабочая группа по совершенствованию таможенных процедур и экспортно-импортных операций
Постановление президента от 6 ноября 2017 года №ПП-3377 «О дополнительных мерах по поддержке отечественных экспортеров плодоовощной продукции, винограда, бахчевых культур, бобовых, а также сушеных овощей и фруктов»
Не передаются
9
Рабочая комиссия по определению перечня приоритетных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, подлежащих разработке и производству в республике
Постановление президента от 14 февраля 2018 года №ПП-3532 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли»
Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения
10
Рабочая группа по реализации комплекса мер по реорганизации и основным задачам подведомственных организаций Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам
Постановление президента от 1 марта 2018 года №ПП-3578 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам»
Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам
11
Рабочая группа по координации мер, связанных с организацией деятельности ассоциации и содействию их реализации
Постановление президента от 6 марта 2018 года №ПП-3586 «О мерах по дальнейшему развитию сферы лимоноводства в Республике Узбекистан»
Ассоциация производителей и экспортеров лимонов
12
Комиссия по координации и содействию в реализации мероприятий по организации современных тепличных хозяйств на территории СЭЗ «Бухоро-агро»
Постановление президента от 10 июля 2018 года №ПП-3843 «О мерах по созданию свободной экономической зоны «Бухоро-агро»
Министерство инвестиций и внешней торговли
13
Рабочая комиссия по мониторингу хода исполнения Программы мер по повышению эффективности специализированной нефрологической и гемодиализной медицинской помощи населению Республики Узбекистан
Постановление президента от 12 июля 2018 года №ПП-3846 «О мерах по повышению эффективности оказания нефрологической
Министерство здравоохранения
II. Органы, чья деятельность определена актами Кабинета Министров
14
Республиканский совет по языковой подготовке
Постановление Кабинета Министров от 29 июля 1991 года №197 «О мерах по совершенствованию системы и развитию материально-технической базы широкого обучения иностранным языкам учащейся молодежи и специалистов республики»
Не передаются
15
Координационный совет по медицинской технике
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 ноября 2003 года №490 «О совершенствовании организации управления производством медицинской техники»
Министерство здравоохранения
16
Совет дорожного хозяйства при Кабинете Министров
Постановление Кабинета Министров от 26 июля 2004 года №358 «Об утверждении составов республиканских комиссий и советов»
Министерство транспорта
17
Республиканская комиссия по реализации Программы обеспечения сельских населенных пунктов питьевой водой и природным газом
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 июля 2004 года №358 «Об утверждении составов республиканских комиссий и советов»
Не передаются
18
Национальный комитет по ирригации и дренажу (УзНКИД) при Министерстве водного хозяйства
Постановление Кабинета Министров от 12 декабря 2006 года №256 «Об организации деятельности национального комитета по ирригации и дренажу при Министерстве водного хозяйства Республики Узбекистан»
Министерство водного хозяйства
19
Республиканская комиссия по координации реализации Государственной программы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций
Постановление Кабинета Министров от 3 апреля 2007 года №71 «Об утверждении Государственной программы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций»
Министерство по чрезвычайным ситуациям
20
Комиссия по рассмотрению и согласованию размещения объектов придорожной инфраструктуры и сервиса вдоль Узбекской национальной автомагистрали
Постановление Кабинета Министров от 22 октября 2009 года №277 «О мерах по развитию придорожной инфраструктуры и сервиса вдоль Узбекской национальной автомагистрали»
Министерство транспорта
Министерство экономики и промышленности
21
Комиссия по координации комплексных мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в городе Ташкенте
Постановление Кабинета Министров от 26 января 2011 года №20 «О мерах по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в городе Ташкенте»
Не передаются
22
Организационный комитет по проведению выставок-ярмарок отечественных непродовольственных потребительских товаров
Постановление Кабинета Министров от 30 декабря 2012 года №377 «О дополнительных мерах по развитию ярмарочной торговли отечественными непродовольственными потребительскими товарами»
Министерство экономики и промышленности
23
Межведомственный координационный совет по реализации проекта «Повышение энергоэффективности промышленных предприятий»
Постановление Кабинета Министров от 12 июня 2013 года №168 «О дополнительных мерах по реализации проекта „Повышение энергоэффективности промышленных предприятий“ с участием Международной ассоциации развития»
Министерство экономики и промышленности
24
Межведомственная координационная комиссия по внедрению системы капельного орошения и других водосберегающих технологий полива
Постановление Кабинета Министров от 21 июня 2013 года №176 «О мерах по эффективной организации внедрения и финансирования системы капельного орошения и других водосберегающих технологий полива»
Министерство водного хозяйства
25
Постоянно действующая межведомственная комиссия по анализу, координации и контролю безусловного обеспечения реализации комплекса мероприятий
Постановление Кабинета Министров от 6 ноября 2013 года №300 «О мерах по финансовому оздоровлению теплоснабжающих и водоснабжающих организаций республики»
Министерство жилищно-коммунального обслуживания
26
Специальная республиканская комиссия по координации реализации программ в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения
Постановление Кабинета Министров от 3 февраля 2015 года №19 «О мерах по обеспечению эффективности реализации проектов по улучшению водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах за счет государственных капитальных вложений»
Министерство жилищно-коммунального обслуживания
27
Рабочая группа по реализации Комплексной программы мер по кардинальному ускорению социально-экономического развития, апробированию новых подходов и методов стимулирования предпринимательства и улучшения деловой среды в Джизакской области
Постановление Кабинета Министров от 31 мая
Министерство экономики и промышленности, Национальное агентство проектного управления при президенте
Министерство финансов
Государственный налоговый комитет
Центральный банк
Хокимият Джизакской области
28
Координационный совет по организации учебно-производственных комплексов
Постановление Кабинета Министров от 24 октября 2017 года №868 «О мерах по организации учебно-производственных комплексов, специализированных на профессиональном обучении учеников
Министерство народного образования
Министерство высшего и среднего специального образования
Министерство занятости и трудовых отношений
Совет Министров Каракалпакстана и хокимияты областей и Ташкента
29
Комиссия по реализации Концепции обеспечения безопасного туризма в городах Бухаре, Самарканде, Хиве и Шахрисабзе
Постановление Кабинета Министров от 23 ноября 2017 года №939 «О мерах по обеспечению безопасного туризма в городах Бухаре, Самарканде, Хиве и Шахрисабзе»
Министерство внутренних дел
Государственный комитет по развитию туризма
Для организационных мероприятий, связанных с упразднением и передачей функций другим органам, отведен срок до 1 марта 2020 года.