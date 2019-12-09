Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA) планирует построить Центр переподготовки и обучения кадров и государственную дошкольную организацию на 420 мест в Ташкенте.

Предварительная договоренность об этом достигнута на встречах министра дошкольного образования Узбекистана Агриппины Шин и директора представительства KOICA в стране Сунг Ил Сона с 27 ноября по 5 декабря, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МДО.

Центр будет работать с педагогами и методистами дошкольных организаций. Корейская программа предусматривает не только занятия с детьми, но и взаимодействие с родителями. Центр также займется разработкой пособий и учебных материалов.

«Система подготовки кадров дошкольных организаций требует преобразований. Мы все хотим, чтобы рядом с нашими детьми находились высококвалифицированные специалисты, которые могут найти подход к каждому ребенку и раскрыть его потенциал. Но сильных педагогов и методистов на рынке труда единицы, а ДОО в стране — тысячи», — сказала Агриппина Шин.

В рамках проекта также будет создан Центр испытаний и исследований для детей и родителей. Его прототипом станет Центр раннего детского развития в Сеуле. В здании будет пять развивающих зон: здоровья, социума и эмоций, коммуникаций, познания и архитектуры.

Проект планируется реализовать в течение шести лет (2021−2026 годы), его предварительная стоимость — 11 млн долларов. Проект должен получить одобрение в штаб-квартире KOICA в Республике Корее, после чего в Узбекистан прибудет дополнительная миссия организации.