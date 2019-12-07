Президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в Узбекистане никто не будет угрожать представителям общественного контроля и средств массовой информации. Об этом глава государства сказал в субботу на собрании в честь 27-й годовщины принятия Конституции страны.

«Еще раз повторю. Все должны это знать. В Узбекистане мы не допустим, в какой бы то ни было форме, давления на общественный контроль, нарушения законных прав представителей СМИ», — подчеркнул он.

СМИ по-настоящему должны превратиться в «зеркало общества» в процессе утверждения законности, отметил президент.

«Реформы, направленные на обеспечение свободы слова, за последние три года стали поворотной точке в жизни общества. Это правда. Сами этого не чувствуем, но и общество изменилось, и свобода слова. Представьте, два-три года назад кто-то мог так выступать, задавать такие вопросы по телевизору или в газете? Как будто никто не чувствует разницы, что было за 30 лет и за последние 3 года. Потому что мы сами меняемся, меняется требования и проблемы людей. В этом контексте и исполнительная власть меняется, сама этого не зная. Меняется. Меняется их сознание. Для этого нужны культура, время, знания, самое главное — [правовая] культура и еще раз культура», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент заявил, что в результате демократических реформ СМИ и социальные сети побуждают должностных лиц выстраивать свою работу в рамках закона.

Руководитель страны напомнил, что при каждом государственном органе созданы пресс-службы для донесения полной и оперативной информации до общественности.

«В демократическом обществе все государственные служащие должны научиться тесному партнерству со СМИ. Если не научимся, то завтрашние реформы не реализовать. Мы обязаны научиться. Все это должны уяснить. СМИ — зеркало нашей жизни. Если ты прав и открыт, то расскажи им все: „Хочу сделать так, будет так, это — сегодня, это — завтра“. Не нужно бояться. Прошло время, когда говорили: „Сделаем за день“. Прошло время, когда бумага все терпела», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев отметил, что вместе с традиционными СМИ большую роль в формировании общественного мнения играют интернет, социальные сети и блогеры. Для укрепления в государственном и общественном строительстве и других сферах принципов открытости и гласности Узбекистан должен на практике обеспечить реализацию конституционных норм, предусматривающих права граждан на свободу слова, получение и распространение информации. Это требует совершенствования законодательства о СМИ, сказал он.

«Единственная цель — удовлетворение потребностей населения и улучшение жизни людей. Мы должны к этому стремиться. Критика обязательно нужна. Есть критика — есть и выводы. Но сейчас мы все в поисках, в изучениях. Мы строим новый Узбекистан, мы должны быть опорой, полагаться друг на друга и осознать, что главное — это удовлетворение потребностей народа. Результат будет абсолютно другим, если мы будем едины», — сказал президент.

Как отметил глава государства, крупные демократические страны не сразу перешли к демократии. «Люди осознанно, с верой и доверием [переходили к демократии]. Если обе стороны будут двигаться одинаково, то будет результат», — сказал Шавкат Мирзиёев.