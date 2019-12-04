Международная выставка халяль-индустрии OIC Halal Expo 2019, которая прошла с 28 ноября по 1 декабря в Евразийском выставочном и художественном центре в Стамбуле, собрала более 14 тысяч посетителей и 35 стран-участников на 38 750 кв.м выставочной площади.

На выставке компания Crafers представила Узбекистан с широким ассортиментом кондитерской продукции: линейка шоколадных продуктов, печенья, вафли, маршмеллоу и разные виды конфет. Особую похвалу за вкус получили шоколадные плитки Premium Deluxe, молочный шоколад «2×2», переслоенный грильяж, а также конфеты «Крокант».





Кондитерская фабрика Crafers имеет сертификат «Халяль», который подтверждает, что продукция соответствует требованиям стандарта «Общие требования к производству, изготовлению, обработке, хранению, транспортировке и реализации продукции Халал 3:2016». На сегодняшний день это 155 наименований производимой продукции.





На выставке, которая длилась четыре дня, приняли участие представители таких сфер, как продукты питания, напитки, упаковка продуктов питания, халяль-туризм, исламский текстиль, исламская медицина, средства косметического ухода и личной гигиены, товары для здоровья и фармацевтика.





На форуме в первый день выставки председатель правления Discover Events Юнус Ате (Yunus Ete) отметил, что в мире быстро растет численность мусульманского населения и пропорционально этому растут потребности, индустрия халяль — это уже давно больше, чем продукты питания.

Сегодня халяль является образом жизни, а потому Halal Expo 2019 продемонстрирует практически все сферы экономики, объединив компании из секторов продовольствия и питания, медицины и фармацевтики, косметической и химической промышленности, индустрии моды и красоты, туризма и гостеприимства, оптово-розничной торговли, информационных технологий, финансов и инвестиций, товаров народного потребления.





Кондитерская фабрика Crafers была единственной компанией, которая представила Республику Узбекистан, как страну-экспортера в сфере продовольственной продукции в халяльной индустрии.





Подробную информацию можно найти на сайте и официальных страничках Crafers в соцсетях.

Телефон: (+998) 71−207−72−07

Сайт: crafers.uz

Facebook: fb.com/CrafersUz

Instagram: @crafersuz

На правах рекламы.