27 ноября в Лондоне при поддержке частного акционерного коммерческого банка «Ориент Финанс» прошел инвестиционный форум UzInvest Forum 2019. Представители банка также приняли участие в панельной дискуссии на тему «Эволюция розничного и коммерческого банкинга в Узбекистане».





Участники дискуссии сошлись во мнении, что проводимые реформы в республике дали ощутимый импульс для развития отрасли и сделали возможным предоставление широкого набора услуг физическим лицам, тем самым увеличив уровень проникновения банковских услуг в стране.





В тоже время, при проведении трансформации, банки сталкиваются с множеством вызовов. Как отметил председатель правления ЧАКБ «Ориент Финанс» Бабур Парпиев, сейчас банки испытывают технологический голод. Для его преодоления участникам рынка требуются серьезные капитальные затраты на апгрейд своей инфраструктуры до мирового уровня с использованием передовых технологических решений.





Такое обстоятельство предоставляет банковскому сектору Узбекистана возможность совершить скачкообразное развитие в использовании новых международных подходов развития отрасли таких, как создание инфраструктуры совместного пользования, облачных технологий и так называемого открытого банкинга (Open Banking). Это позволит им встать в один ряд с передовыми банковскими системами мира, обеспечивая тем самым растущие потребности клиентов в различных банковских услугах и сервисах.

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