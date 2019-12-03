Olmazor Business City — это жилой комплекс, в котором квартиры реализуются с готовым качественным ремонтом. Это поможет сэкономить время и деньги будущих жильцов комплекса. Покупая квартиру, всего лишь нужно будет обставить ее мебелью и элементами декора, начав полноценно жить уже после нескольких дней переезда.

Также в ЖК Olmazor Business City есть возможность приобрести жилье в рассрочку на 36 месяцев.


Кроме того, Olmazor Business City — это большой ассортимент до мелочей продуманных и комфортных планировок квартир, безопасность и комфортное пребывание жильцов на территории жилого комплекса.


В базовый ремонт квартир входят:

  • чистовые отделочные работы;
  • межкомнатные перегородки;
  • панорамные шумоизоляционные окна;
  • индивидуальная система отопления;
  • высококачественное покрытие полов (Tarkett);
  • встраиваемая сантехника;
  • входная железная дверь и прочные межкомнатные двери;
  • кафель в ванной, туалете.


Все отделочные работы выполнены из качественных и долговечных материалов.


Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.
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E-mail: info@bizninguylar.uz

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