Olmazor Business City — это жилой комплекс, в котором квартиры реализуются с готовым качественным ремонтом. Это поможет сэкономить время и деньги будущих жильцов комплекса. Покупая квартиру, всего лишь нужно будет обставить ее мебелью и элементами декора, начав полноценно жить уже после нескольких дней переезда.
Также в ЖК Olmazor Business City есть возможность приобрести жилье в рассрочку на 36 месяцев.
Кроме того, Olmazor Business City — это большой ассортимент до мелочей продуманных и комфортных планировок квартир, безопасность и комфортное пребывание жильцов на территории жилого комплекса.
В базовый ремонт квартир входят:
- чистовые отделочные работы;
- межкомнатные перегородки;
- панорамные шумоизоляционные окна;
- индивидуальная система отопления;
- высококачественное покрытие полов (Tarkett);
- встраиваемая сантехника;
- входная железная дверь и прочные межкомнатные двери;
- кафель в ванной, туалете.
Все отделочные работы выполнены из качественных и долговечных материалов.
Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.
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