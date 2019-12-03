Olmazor Business City — это жилой комплекс, в котором квартиры реализуются с готовым качественным ремонтом. Это поможет сэкономить время и деньги будущих жильцов комплекса. Покупая квартиру, всего лишь нужно будет обставить ее мебелью и элементами декора, начав полноценно жить уже после нескольких дней переезда.

Также в ЖК Olmazor Business City есть возможность приобрести жилье в рассрочку на 36 месяцев.





Кроме того, Olmazor Business City — это большой ассортимент до мелочей продуманных и комфортных планировок квартир, безопасность и комфортное пребывание жильцов на территории жилого комплекса.





В базовый ремонт квартир входят:

чистовые отделочные работы;

межкомнатные перегородки;

панорамные шумоизоляционные окна;

индивидуальная система отопления;

высококачественное покрытие полов (Tarkett);

встраиваемая сантехника;

входная железная дверь и прочные межкомнатные двери;

кафель в ванной, туалете.





Все отделочные работы выполнены из качественных и долговечных материалов.





Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Instagram: @bizninguylar

Telegram: t.me/bizninguylar

E-mail: info@bizninguylar.uz

На правах рекламы.