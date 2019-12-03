10 октября АО «Кварц» объявило о старте SPO — публичном предложении акций, которые уже принадлежат действующим акционерам. В тот же день начался прием заявок инвесторов на покупку акций.

Инициатором SPO стал основной акционер предприятия «Кварц» — государство в лице Агентства по управлению государственными активами. Одним из организаторов размещения (андеррайтером) выступает инвестиционный посредник ООО Portfolio Investments, признанный Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг «Лучшим инвестиционным консультантом 2018 года». Любой желающий может заключить договор с брокерской компанией и стать совладельцем прибыльного стекольного производства.





Стабильность работы «Кварц» заключается в том, что предприятие является отечественным производителем листового и флоат-стекла. К перспективам повышения прибыли завода и дохода акционеров можно отнести рост цен на стекло. Если в первом полугодии 2019 года цены снижались, то во втором пошли вверх и приблизились к пиковой отметке прошлого года. Такая тенденция продолжится в ближайшее время, считают аналитики.





Строительство новой линии по производству листового стекла также служит показателем перспективности этого предприятия. При помощи линии мощностью более 20 млн кв. м в год, «Кварц» планирует увеличить объемы производства почти в два раза. Помимо собственных средств на сумму 28,7 млн долларов США, в финансировании проекта задействована совместная кредитная линия холдинга JPMorgan Chase и банка «Асака» в размере 36 млн евро (41,5 млн долларов США).

Все эти факторы говорят об уверенных позициях предприятия «Кварц» на рынке Узбекистана и Центральной Азии, а финансирование со стороны многолетних ветеранов мирового финансового сектора подчеркивает уровень доверия международного инвестиционного сообщества. К тому же дивидендная доходность по акциям в 2018 году составила более 27%, а рост котировок после IPO — более чем 170% от средней цены размещения. В августе акции «Кварц» вошли в число наиболее привлекательных бумаг на Республиканской фондовой бирже «Тошкент».





Прием заявок инвесторов на покупку акций предприятия «Кварц» в рамках SPO продлится до 24 декабря.

В 2018 году «Кварц» уже проводил первичное размещение (IPO) более 5% своих акций на бирже. Тогда акции завода оказались востребованными среди инвесторов. По итогам торгов было продано акций на сумму 7,5 млрд сумов. Всего на продажу было выставлено 4 574 934 акций. Новыми акционерами компании стали 3 305 человек. «Кварц» был первым предприятием в истории Узбекистана, чьи акции были проданы через IPO.





Основными покупателями акций стекольного завода стали жители Ферганской области. Они приобрели ценные бумаги на сумму 5 млрд сумов. На втором месте Ташкент. Жители столицы купили акций почти на 2,4 млрд сумов.

Данная информация не является рекламой того или иного финансового инструмента. Представлена исключительно для ознакомления и не является принуждением на покупку либо продажу каких-либо ценных бумаг и не гарантирует получения указанных акционерными обществами доходов.

Тел: (+998) 71−267−75−75

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, пр. Мустакиллик, 107

Сайт: piamg.uz

E-mail: info@piamg.uz

Facebook: fb.com/piamg.uz

Telegram: t.me/PIAMG

На правах рекламы.