Программа развития ООН, Фонд ООН в области народонаселения и правительство Узбекистана 2 декабря запустили новую совместную программу для региона Приаралья, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ПРООН.

Программа получила название «Укрепление потенциала жизнеустойчивости местных сообществ в регионе Приаралья к экологическим, экономическим уязвимостям, а также в вопросах здоровья населения» и реализуется при финансовой поддержке правительства Японии. ИА «Дунё» уточняет, что ее общий бюджет составляет более 3 млн долларов.

«Кризис Аральского моря и его последствия затрагивают не только Узбекистан, но и весь регион Центральной Азии. Нет нужды говорить очевидное — необходимы согласованные усилия всех партнеров, как правительства, так и международного сообщества, чтобы помочь людям, пострадавшим от катастрофы в Приаралье», — отметила постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска.

Программа рассчитана на два года и будет осуществляться в девяти северных районах Каракалпакстана по двум ключевым направлениям — улучшение качества медицинского обслуживания в отдаленных сельских местностях и содействие в запуске инклюзивных бизнес-инициатив, новых рабочих мест, а также улучшение доступа к базовым социальным услугам, в том числе к питьевой воде.

«В рамках этой программы около 50 тысяч женщин пройдут медицинское обследование по выявлению онкологических заболеваний, 15 тысяч сельских жителей получат доступ к улучшенным медицинским услугам, будут усовершенствованы условия образования для 1200 школьников», — сказал посол Японии в Узбекистане Ёщинори Фуджияма.

Совместная программа разработана в рамках стратегии Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья, созданного в конце 2018 года под эгидой ООН.